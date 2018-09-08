شهد مهرجان تورونتو السينمائي الدولي العرض الأول لفيلم "الكراهية التي تعطيها" (ذا هيت يو جيف) ليلقي الضوء على وحشية الشرطة وتأثيرها على حياة مجتمعات ذوي البشرة السوداء. ويستند الفيلم إلى رواية شبابية صدرت عام 2017 بنفس الاسم ويحكي قصة مراهقة سوداء تدعى ستار وتتغير حياتها بعدما شهدت مقتل صديق طفولتها على يد شرطي أبيض.
وحشية الشرطة مع السود في بؤرة الضوء خلال مهرجان تورونتو السينمائي
وحشية الشرطة مع السود في بؤرة الضوء خلال مهرجان تورونتو السينمائي
ويتتبع الفيلم عشرات من حالات إطلاق الشرطة للرصاص في الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية مما أدى إلى ظهور حركة "حياة السود مهمة" أو (بلاك لايفز ماتر).
وقالت الممثلة أماندا ستينبرج، التي تلعب دور ستار، إنها تأمل أن يغير الفيلم منظور الأمريكيين.
وأضافت "أملي وحلمي أن يكون أولئك الذين لم يتعاطفوا من قبل مع هذه الأحداث قد تولد لديهم إحساس بالتعاطف مع حياة السود ومجتمعات السود ومحن السود في الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بوحشية الشرطة".
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ويضم طاقم التمثيل في الفيلم سابرينا كاربنتر نجمة المسلسل التلفزيوني "فتاة تتعرف على العالم" (جيرل ميتس وورلد) وقالت "أعتقد أن هذا هو ما يفترض بالفن فعله، أن يجعلك تشعر قليلا بالانزعاج وتشكك في حياتك وكل ما حولك ويجعلك تعيد التفكير في خياراتك".
ويبدأ عرض فيلم (ذا هيت يو جيف) في أمريكا الشمالية في 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.