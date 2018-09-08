أعلن المركز الأمريكي للرياضة الآمنة إيقاف البطل العالمي والأولمبي السابق في التايكوندو الأمريكي ستيفين لوبيز مدى الحياة بعد اتهامه بالتحرش الجنسي من ثلاث لاعبات سابقات بالمنتخب الأمريكي لنفس اللعبة.
إيقاف بطل العالم السابق في التايكوندو مدى الحياة بعد اتهامات بالتحرش الجنسي
إيقاف بطل العالم السابق في التايكوندو مدى الحياة بعد اتهامات بالتحرش الجنسي
وجاء قرار المركز الأمريكي بعد رفض لوبيز الاستجواب بشأن شكوى تقدمت بها اللاعبة نينا زامبيتي قالت فيها إنه تحرش بها جنسياً حين كان عمرها 14 عاماً، وهو ما عني عدم حاجة المركز للتحقق من ادعاءاتها.
ويحق للوبيز الطعن في القرار في مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ إصداره وقال محاميه إن موكله سيطعن في قرار إيقافه.
لوبيز هو واحد من أشهر وأنجح نجوم التايكوندو عبر تاريخ اللعبة، بعد فوزه ببطولة العالم خمس مرات وحصوله على ميداليات أولمبية ذهبية وبرونزية بأولمبياد أعوام 2000 و2004 و2008.
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اتهامات جديدة للمثل الهوليوودي كيفين سبيسي بالتحرش الجنسي
وبدأت اتهامات التحرش ضد لوبيز وشقيقه جان لوبيز، وهو أيضاً مدربه، منذ ثلاثة أعوام بعد اتهام اللاعبتان ماندي ميلوون وآمبر مينز له بالتحرش الجنسي بهما.
وكان جان لوبيز قد أوقف هو الآخر عن المنافسات مدى الحياة بعد ثبوت ارتكابه لسوء السلوك الجنسي بحق قاصرات بمنتخبات التايكوندو الأمريكية المختلفة.
وانضمت كل من ميلوون ومينز لفتاتين أخرييْن في إقامة دعوى قضائية ضد الأخوين لوبيز واللجنة الأولمبية الأمريكية واتحاد التايكوندو الأمريكي مدعيات بأن اللجنة والاتحاد كانا على علم بتجاوزات ستيفن وجان لوبيز ولم يحركوا لها ساكناً.