انتشار أعراض تشبه الأنفلونزا بين عشرات الحجاج العائدين من مكة إلى الولايات المتحدة

قال مسؤولو صحة أمريكيون يوم الجمعة إن مطارين بالولايات المتحدة شهدا حالتي طوارئ صحيتين رئيسيتين مرتبطتين بحجاج عائدين من مكة المكرمة.

وأرسل مسؤول الصحة الأمريكيون يوم الأربعاء أحد فرق الرد على الحالات الطارئة إلى مطار جون إف. كنيدي الدولي في نيويورك بعد أن تم إبلاغهم بأن أكثر من 100 راكب على متن طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات قادمة من دبي يعانون من أعراض تشبه الإنفلونزا.

وقال الدكتور مارتن سيترون مدير قسم الهجرة العالمية والحجر الصحي في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لرويترز عبر الهاتف إن مسؤولي الصحة فحصوا نحو 549 راكبا في المطار وأحالوا 11 شخصا في المجمل إلى مستشفى محلي لإجراء مزيد من الفحوصات.