توافد ألاف المشجعين الغامبيين إلى ملعب الإستقلال بانجول لحضور لقاء منتخب بلادهم مع نظيره الجزائري لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أفريقيا 2019. المشجعون أقبلوا على الملعب لمتابعة اللقاء الذي حضره نجم مانشتر سيتي رياض محرز ما تسبب في تأجيل انطلاق اللقاء لمدة ساعة ونصف.
شاهد: جماهير غامبيا تغزو ملعب الإستقلال خلال لقاء تصفيات كأس إفريقيا أمام الجزائر
شاهد: جماهير غامبيا تغزو ملعب الإستقلال خلال لقاء تصفيات كأس إفريقيا أمام الجزائر
وكادت المباراة أن تلغى بسبب الإزدحام الكبير في الملعب وتدافع المشجعين في الدرجات، فيما قام البعض الآخر بالجلوس على الحواجز والأعمدة واتخذ أخرون أرضية الملعب مدرجات لهم.
وتمكن المنتخب الجزائري بقيادة مدربه الجديد جمال بلماضي بالعودة من غامبيا بتعادل بهدف لهدف لينفرد الخضر مؤقتا بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط متقدما بنقطة واحدة عن ملاحقه منتخب البنين الذي يواجه الأحد نظيره الطوغولي .
اقرأ أيضا على يورونيوز:
خليفة حفتر يهدد بنقل الحرب إلى الجزائر
فيسبوك تتوسع وتبني أول مركز بيانات في آسيا
الأمم المتحدة: الحكم بإعدام 75 مصرياً "غير عادل" ونطالب بإلغائه