عاجل

عاجل

المملكة المتحدة

إعادة فتح محطة قطارات شرق لندن بعد تحذير أمني وتفتيش سيارة مريبة

تقرأ الآن:

إعادة فتح محطة قطارات شرق لندن بعد تحذير أمني وتفتيش سيارة مريبة

إعادة فتح محطة قطارات شرق لندن بعد تحذير أمني وتفتيش سيارة مريبة
@ Copyright :
REUTERS/Russell Boyce/File Photo
حجم النص Aa Aa

قالت هيئة السكك الحديدية البريطانية إن الشرطة تعاملت بنجاح يوم الاثنين مع تحذير أمني تسبب في إغلاق محطة قطارات رئيسية في شرق لندن.

وكانت الشرطة قد أغلقت محطتي ستراتفورد للقطارات وقطارات الأنفاق خلال فحصها لسيارة مريبة كانت متوقفة عند مركز وستفيلد التجاري القريب قبل أن تتعامل مع الأمر وتعيد فتح المحطة.

للمزيد على يورونيوز:

الشرطة الفرنسية تعتقل مواطنا أفغانيا قام بطعن سبعة أشخاص في باريس

مقتل شاب ألماني ثانٍ والشرطة تعتقل أفغانييْن.. وتصعيد يميني ضد المهاجرين

روسيا تتهم الولايات المتحدة بإلقاء قنابل فسفورية على دير الزور والبنتاغون ينفي