ترامب كاد يشعل فتيل الحرب مع بيونغ يانغ بسبب تغريدة

كشف الصحفي الاستقصائي المخضرم بوب وودوارد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كاد أن يشعل نيران الحرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بسبب تغريدة أثارت هلع موظفي وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

وخلال لقاء تلفزيوني على شبكة "سي بي اس" قال بوب وودوارد إنّ الرئيس الأميركي كان سينشر تغريدة تقول إن بلاده سوف تسحب مواطنيها الموجودين في كوريا الجنوبية، والبالغ عددهم 28 ألف شخص، مشيرا إلى أنّ التحذيرات انهالت على ترامب، بعد أن أكدت مصادر في كوريا الشمالية، أن بيونغ يانغ ستفهم ذلك على أنه "علامة على هجوم أميركي وشيك".

وأضاف وودوارد: "في تلك اللحظة كان هناك إحساس بالذعر لدى قيادة البنتاغون "يا إلهي، تغريدة واحدة، ولدينا معلومات موثوق بها بأن الكوريين الشماليين سوف يعتبرون هذا الأمر على أنه هجوم وشيك'".