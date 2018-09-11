إعصار فلورنس يقترب من الساحل الأمريكي بسرعة تفوق 200 كم في الساعة

صدرت أوامر بإجلاء جماعي على امتداد ساحل المحيط الأطلسي الأمريكي مع اقتراب الإعصار فلورنس من المنطقة يوم الثلاثاء. والإعصار يعد من الدرجة الرابعة وهو الأشد الذي يضرب المنطقة منذ ثلاثة عقود.

وأصدر رالف نورثام حاكم ولاية فرجينيا أمرا بإجلاء نحو 245 ألفا من سكان الولاية الساحلية، في حين أمر هنري مكماستر حاكم ساوث كارولاينا بإجلاء أكثر من مليون يسكنون على امتداد الشريط الساحلي للولاية. وقال نورثام في مؤتمر صحفي "هذه عاصفة خطيرة وستوثر على الولاية كلها... على الجميع في فرجينيا أن يستعدوا".