شاهد : لقطات جوية للإعصار " فلورنس" الذي يهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة

أصدرت السلطات الأمريكية المختصة اليوم الثلاثاء أمراً بإجلاء أكثر من مليون شخص تزامناً مع اقتراب الإعصار فلورنس من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وقال المركز الأمريكي الوطني للأعاصير إن سرعة رياح الإعصار فلورنس وصلت إلى 220 كيلومتراً في الساعة، مع توقعات بازدياد شدة الإعصار في الساعات المقبلة.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطنين على تويتر من خطر الإعصار وقال : " هذا واحد من أخطر الأعاصير التي ضربت الساحل الشرقي لسنوات عديدة.... رجاء كونوا جاهزين وحذرين وابقوا آمنين".
والتقطت إحدى الطائرت التابعة للوكالة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي صوراً للإعصار من الجو، وحذرت الوكالة من خطورة الرياح الشديدة التي قد تضرب سواحل كارولينا الجنوبية والشمالية وفيرجينا.
وحذرت السلطات أيضاً من احتمال ارتفاع مميت في منسوب المياه وهطول أمطار غزيرة وسيول في منطقة وسط الأطلسي.
ويعتبر فلورنس أخطر إعصار هدد الولايات المتحدة والأشد قوة بعد إعصار هوغو الذي اجتاح منطقة تشارلستون عام 1989.
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