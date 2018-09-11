بالفيديو: صدامات بين مشجعي كرة القدم وجماعة إنجيلية في البيرو بسبب قطعة أرض

شهد ملعب أليخاندرو فيلانويفا بالعاصمة البيروفية ليما اشتباكات عنيفة استدعت تدخل رجال الشرطة. هذه المرة، لم تكن الفرق الرياضية المتنافسة هي السبب في حدوث أعمال العنف تلك. فقد وقعت الصدامات هذه المرة بين مشجعي كرة القدم ومجموعة من الإنجيليين بالقرب من الملعب بسبب نزاع على الأرض.
وتدعي مجموعة الإنجيليين الدينية، كما يزعم نادي أليانزا ليما لكرة القدم أنهما يمتلكان أرضاً بجوار ملعب أليخاندرو فيلانويفا في العاصمة حيث قام النادي ببناء منشآت تستخدم للتخزين ولمواقف السيارات.، وهو ما ترفضه المجموعة الدينية، التي احتج أعضاؤها وكانوا يرتدون أقمصة وقبعات ويهتفون بحياة المسيح.
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وأظهرت اللقطات التي تداولتها وسائل الإعلام البيروفية أنّ المئات من أعضاء جماعة "أل أبوسانتو ألتو" الدينية دخلوا المباني وخطوا فوق شعارات النادي كتابات لإقامة كنيسة، وهو ما جعل المشجعين ينهالون على أعضاء المجموعة الدينية بالضرب مستخدمين العصي والهراوات.
وخلال تدخل قوات الشرطة أكد غاستون رودريغيز قائد قوات الأمن في العاصمة ليما أنّ المواجهات العنيفة بين الطرفين اسفرت عن إصابة شخص واحد على الأقل، كما قامت قوات الشرطة باعتقال العشرات.
من جهته أكد ألبيرتو سانتانا، وهو المحامي الخاص لجماعة "أل أبوسانتو ألتو" أنّ المجموعة الدينية لديها وثائق تثبت أنها اشترت العقار بشكل قانوني.