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رياضة

مونديال قطر 2022: إسبانيا تُكشِر عن أنيابها بسباعية تاريخية في شباك كوستاريكا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مونديال قطر 2022: إسبانيا تُكشِر عن أنيابها بسباعية تاريخية في شباك كوستاريكا
حقوق النشر  Francisco Seco/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

كشرت إسبانيا عن أنيابها باكراً في مونديال قطر 2022، وذلك باكتساحها كوستاريكا 7-صفر الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت سقوط ألمانيا أمام اليابان 1-2.

وفي أول لقاء بين المنتخبين على صعيد البطولات، بدت إسبانيا بقيادة الكثير من نجومها الشبان عازمة منذ البداية على تجنب ما حصل مع العملاقين الألماني والأرجنتيني الذي خسر أيضاً الثلاثاء أمام السعودية 1-2 في المجموعة الثالثة.

وبانتظار المبارزة بين إسبانيا وألمانيا الأحد في الجولة الثانية، قام رجال المدرب لويس إنريكي بالمطلوب منهم وأكثر وحسموا النقاط الثلاث في الشوط الأول بعدما أنهوه بثلاثية نظيفة قبل أن يضيفوا أربعة في الثاني.

المصادر الإضافية • وكالات