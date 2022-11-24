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الولايات المتحدة الأمريكية
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إيلون ماسك يعلن إعادة تفعيل الحسابات المجمّدة على تويتر

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بقلم:  يورونيوز
Michael Dwyer
Michael Dwyer   -   حقوق النشر  /Copyright 2022 The AP. All rights reserved

أعلن المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك في تغريدة الخميس أنّه قرّر، بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصّة واستمرّ 24 ساعة، إصدار "عفو عام" عن الحسابات المجّمدة على موقعه وإعادة تفعيلها اعتباراً من "الأسبوع المقبل".

وقال ماسك "الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل"، وذلك ردّاً على تغريدة سابقة نشرها الأربعاء وطلب فيها من المغرّدين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال التالي "هل يفترض بتويتر أن يمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمّدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً فاضحاً؟".

وأجاب 72.4% من المغرّدين على سؤال ماسك ب"نعم" في حين أجاب 27.6% منهم ب"لا".

المصادر الإضافية • أ ف ب