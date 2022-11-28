رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا

رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيامحادثة
يلقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الاثنين أول كلمة رئيسية له في مجال السياسة الخارجية. وأشارت مقتطفات من تلك الكلمة نشرها مكتبه يوم الأحد إلي إن سوناك سيتعهد بمواصلة أو زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا العام المقبل ومواجهة المنافسين الدوليين "ليس بالكلام الرنان ولكن بواقعية قوية".وما زال دعم الحكومة البريطانية لأوكرانيا كما هو دون تغيير على الرغم من الاضطرابات في الأشهر الأخيرة بعد أن خلفت ليز تراس ثم سوناك بوريس جونسون في رئاسة الحكومة.
ولكن بعض المحافظين يرون أن سوناك أقل تشددا بشأن الصين من تراس وذلك على الرغم من فشل اجتماع مخطط له بين سوناك والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في بالي هذا الشهر كما حظرت لندن في الأسبوع الماضي الكاميرات الأمنية الصينية الصنع من المباني الحكومية الحساسة.
وقال سوناك في الكلمة التي سيلقيها في الحي المالي بلندن "تحت قيادتي لن نختار الوضع الراهن. سنفعل الأشياء بشكل مختلف".
وأضاف أن أولوياته ستكون "الحرية والانفتاح وسيادة القانون".
وأشار سوناك إلى عدم وجود تغيير في السياسة التي طبقها جونسون وتراس بشأن أوكرانيا.
وقال "سوف نقف مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر. سنحافظ على مساعدتنا العسكرية أو نزيدها العام المقبل. وسنقدم دعما جديدا للدفاع الجوي".
وقالت بريطانيا في سبتمبر أيلول إنها ثاني أكبر مانح عسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة وقدمت 2.3 مليار جنيه استرليني (2.8 مليار دولار) من المساعدات هذا العام.
أمريكا وروسيا تناقشان إطلاق سراح لاعبة كرة السلة جرينر
ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي يوم الاثنين نقلا عن دبلوماسية أمريكية كبيرة أن الولايات المتحدة وروسيا تبحثان إطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر وجندي مشاة البحرية السابق بول ويلان عبر قنوات خاصة.
ونقلت الوكالة عن إليزابيث رود القائمة بالأعمال في السفارة الامريكية بروسيا قولها إن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا جادا لدراسته لكنها لم تتلق "ردا جادا" من موسكو.
ويبحث البلدان صفقة قد تسمح بعودة جرينر، التي قضت محكمة روسية بحبسها تسع سنوات بتهم تتعلق بالمخدرات، إلى الولايات المتحدة مقابل الإفراج عن مهرب الأسلحة الروسي المدان فيكتور بوت.
أوكرانيا تتوقع تصدير أقل من 3 ملايين طن من الحبوب في نوفمبر
قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد إن صادرات الحبوب الأوكرانية لن تصل إلى ثلاثة ملايين طن في نوفمبر تشرين الثاني مع محاولة روسيا الحد من عمليات التفتيش على السفن في الموانئ.
وقال كوبراكوف على صفحته على فيسبوك إن نحو 4.2 مليون طن من الحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية في أكتوبر تشرين الأول.
وأضاف "كان يتم إجراء 40 عملية تفتيش في اليوم في المعتاد والآن وبسبب موقف روسيا قلت عمليات تفتيش خمس مرات".
وتم تمديد اتفاق يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال مساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها الزراعية وحماية ممر العبور من ثلاثة موانئ على البحر الأسود لمدة أربعة أشهر في منتصف نوفمبر تشرين الثاني. وتم التوصل إلي هذا الاتفاق في الأصل في يوليو تموز.
وتعد أوكرانيا وروسيا أكبر دولتين مصدرتين للحبوب في العالم. واتفقتا على قيام فرق بتفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أشخاص أو بضائع محظورة إلى الموانئ الأوكرانية أو مغادرتها.
مسؤول أوكراني: مؤشرات على أن روسيا قد تغادر محطة زابوريجيا النووية
قال رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية يوم الأحد إن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية ربما تستعد لمغادرة محطة (زابوريجيا) الضخمة للطاقة النووية، التي سيطرت عليها في مارس آذار بعد فترة وجيزة من بدء الغزو.
وستشكل مثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في ساحة المعركة في منطقة زابوريجيا الخاضعة للاحتلال الجزئي في جنوب شرق البلاد، والتي لم يشهد خط الجبهة فيها تغيرا يذكر منذ شهور. ولطالما أثار القصف المتكرر في محيطها المخاوف من وقوع كارثة نووية.
وقال بيترو كوتين رئيس شركة إنرجو أتوم الأوكرانية للتلفزيون الوطني "في الأسابيع الأخيرة نتلقى فعليا معلومات بأن مؤشرات ظهرت على أنهم ربما يستعدون لمغادرة (المحطة)".
وأضاف "مبدئيا، هناك عدد كبير جدا من التقارير في وسائل الإعلام الروسية تفيد بأن الأمر يستحق إخلاء (المحطة) وربما نقل السيطرة (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)" التابعة للأمم المتحدة. وتابع "هناك انطباع بأنهم يحزمون حقائبهم ويسرقون كل ما يستطيعون".
وتتبادل روسيا وأوكرانيا، التي شهدت أسوأ حادثة نووية في العالم في تشرنوبيل عام 1986، الاتهامات منذ أشهر بقصف مجمع محطة زابوريجيا، التي لم تعد تولد طاقة.
إصابة 25 جنديا أوكرانيا في تصادم حافلة في لاتفيا
ذكرت محطة (إي.آر.آر) التلفزيونية العامة في إستونيا يوم الأحد أن 25 جنديا أوكرانيا وجنديا إستونيا نقلوا إلى المستشفى بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة في لاتفيا.
وأضافت المحطة أن الحافلة التي كانت متجهة من تالين إلى ريجا استأجرها الجيش الإستوني، وأن قائدها لقي حتفه في حادث التصادم الذي وقع مساء يوم السبت.
ولم تذكر المحطة سبب وجود الجنود الأوكرانيين في لاتفيا.
وقال التلفزيون العام في لاتفيا إن الواقعة كانت واحدة من عدة حوادث تصادم على الطريق يوم السبت بسبب الجليد واستمرار انهمار الثلوج.
زيلينسكي: روسيا تعتزم شن هجمات جديدة على أوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب.
وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة "نحن نتفهم أن الإرهابيين يخططون لشن هجمات جديدة. نعرف هذا على وجه الدقة.
"وما داموا يملكون صواريخ فلن يتراجعوا للأسف".
وقال زيلينسكي إن الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع للكهرباء في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية في فبراير شباط.