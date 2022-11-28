أوكرانيا تتوقع ضربات روسية جديدة هذا الأسبوع والناتو يقول إن بوتين يستخدم الشتاء كسلاح

22:51

أوكرانيا: نحتاج محولات ودفاعات جوية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام تجمع يضم سبعة من وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق يوم الإثنين إن بلاده بحاجة إلى محولات كهربائية ودفاعات جوية محسنة لصد الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة.

كان كوليبا محاطاً بمسؤولين من إستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد قبل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي "لاستعادة النظام، نحتاج إلى شيئين.. نحن بحاجة إلى محولات. هذا هو أكبر عنصر يتعين استعادته في البنية التحتية للطاقة. ونحتاج إلى دفاع جوي يسمح لنا بإسقاط الصواريخ الروسية التي تستهدف بنيتنا التحتية".

جاءت تصريحات الوزير الأوكراني في الوقت الذي يسعى فيه عمال المرافق في البلاد لاستعادة الطاقة والخدمات الأخرى في أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة الأسبوع الماضي. وأضاف "لكن من المهم أيضا أن يكون لدينا وفود مثل هذه في أوكرانيا ... وعليه نقدم الشكر لزملائنا."