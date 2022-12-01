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نيوزيلندة

والدان يرفضان عملية جراحية ضرورية لابنهما بسبب لقاح كوفيد-19

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بقلم:  يورونيوز
متبرع بالدم في مركز التبرع بالدم التابع للصليب الأحمر في تولسا بولاية أوكلاهوما.
متبرع بالدم في مركز التبرع بالدم التابع للصليب الأحمر في تولسا بولاية أوكلاهوما.   -   حقوق النشر  Mike Simons/Tanner Laws

قدمت الخدمة الصحية النيوزيلندية طلباً بنقل وصاية طفل يبلغ 4 أشهر، بعد رفض والديه خضوعه لعملية جراحية للقلب، في محكمة أوكلاند العليا في نيوزلندا يوم الإثنين.

ويرفض الوالدان السماح للأطباء باستخدام دم لأشخاص تم تلقيحهم ضد كوفيد-19، خلال العملية الجراحية مما يعرض حياة الطفل للخطر بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وقال الوالدان في مقابلة إن طفلهما يعاني من تضيق حاد في الصمام الرئوي ويحتاج إلى عملية جراحية فورية ولكنهما يرفضان الدم "الملوث" بحسب تعبير والد الطفل.

ووفقاً لمدير الوحدة الصحية في مستشفى أوكلاند،  مايك شيبردـ لا يتم إدراج الدم المتبرع بحسب تطعيم كوفيد-19، وأكد أن كميات اللقاح المتبقية في الدم لا تؤثر على جودته على الإطلاق.

المصادر الإضافية • صحيفة الغارديان البريطانية