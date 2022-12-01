والدان يرفضان عملية جراحية ضرورية لابنهما بسبب لقاح كوفيد-19

قدمت الخدمة الصحية النيوزيلندية طلباً بنقل وصاية طفل يبلغ 4 أشهر، بعد رفض والديه خضوعه لعملية جراحية للقلب، في محكمة أوكلاند العليا في نيوزلندا يوم الإثنين.

ويرفض الوالدان السماح للأطباء باستخدام دم لأشخاص تم تلقيحهم ضد كوفيد-19، خلال العملية الجراحية مما يعرض حياة الطفل للخطر بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وقال الوالدان في مقابلة إن طفلهما يعاني من تضيق حاد في الصمام الرئوي ويحتاج إلى عملية جراحية فورية ولكنهما يرفضان الدم "الملوث" بحسب تعبير والد الطفل.

ووفقاً لمدير الوحدة الصحية في مستشفى أوكلاند، مايك شيبردـ لا يتم إدراج الدم المتبرع بحسب تطعيم كوفيد-19، وأكد أن كميات اللقاح المتبقية في الدم لا تؤثر على جودته على الإطلاق.