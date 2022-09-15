توقيف سيدة في كوريا الجنوبية يشتبه بقتلها طفلين عثر على رفاتهما داخل حقائب في نيوزيلندا

أوقفت الشرطة الكورية الجنوبية سيدة تبلغ من العمر 42 عاماً يشتبه في قتلها طفلين عُثر على رفاتهما داخل حقائب في نيوزيلندا، على ما أفادت شرطة كوريا الجنوبية الخميس.

وأوضحت شرطتا الدولتين أنّ السيدة التي يُشتبه في أنها والدة الطفلين المقتولين، أوقفت بتهمة القتل في كوريا الجنوبية نزولاً عند طلب السلطات النيوزيلندية. وأضافت الشرطتان أنها ستخضع لإجراءات تسليم المطلوبين.

وأوضحت شرطة سيول في بيان إنّها "قبضت الخميس على المشتبه فيها داخل شقة في أولسان، بعدما كانت تراقبها مستندةً إلى معلومات عن موقعها ولقطات من كاميرات مراقبة".

وشرح البيان أنّ "المشتبه فيها مُتهمة من الشرطة النيوزيلندية بأنها قتلت في منطقة أوكلاند في العام 2018 اثنين من أبنائها كانا في حينه يبلغان سبعة أعوام وعشرة أعوام"، مشيراً إلى أنّها "سافرت إلى كوريا الجنوبية بعد الجريمة وكانت مختبئة فيها منذ ذلك الوقت". وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء بأنّ المرأة هي مواطنة نيوزيلندية وُلدت في كوريا الجنوبية.

وعُثر على رفات الطفلين الشهر الماضي داخل حقائب، وقد كانت من بين أغراض تخلّى أصحابها عنها في مدينة أوكلاند، واشترتها إحدى العائلات في مزاد.

وقد أوضح توفيلاو فامانويا فايلوا، وهو مسؤول في شرطة أوكلاند، أنه لا يزال يتعين إجراء العديد من التحقيقات سواء في نيوزيلندا أو في الخارج في هذه "القضية التي تتسم بصعوبة كبيرة".