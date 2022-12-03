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فنلندا

شاهد: بنوك طعام لغير البشر في فنلندا.. منظمات خيرية توزع الطعام واللعب والحلوى على القطط والكلاب

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بقلم:  يورونيوز
بنوك طعام توزع الغذاء على القطط والكلاب
بنوك طعام توزع الغذاء على القطط والكلاب   -   حقوق النشر  التلفزيون الرسمي الهولندي

بنوك طعام ولكن لغير البشر..

مع انتشار مشكلة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في شتى بقاع العالم، تعمد المنظمات الخيرية في فنلندا لتوزيع الطعام على الأشخاص الذين ينملكون حيوانات أليفة في منازلهم ولا يقدرون على إطعامهم لضيق ذات اليد.

وتعتبر بنوك الطعام تقليدا قديما في هذه الدولة الإسكندنافية إذ يعود تاريخها لتسعينيات القرن الماضي لكن الجديد الآن هو ان منظمة خيرية تدعى ريكو ريسكيو ( Rekku Rescue) تقوم بتوزيع الطعام لمساعدة البشر والحيوانات في هذه الظروف الصعبة وزيادة أسعار المواد الغذائية.

زبائن المنظمة الخيرية هم من القطط والكلاب. وتقول إحدى العاملات في ريكو ريسكيو إنهم يوزعون أيضا بعض اللعب إضافة إلى الحلوى لكن الطعام يبقى العنصر الأساسي في هذه المساعدات.  

وعن المبادرة تقول إحدى السيدات جاءت لتأخذ بعض الطعام: "أنا في أمسّ الحاجة له لقد عانيت كثيرا هذه السنة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المخصصة للبشر وبسبب ارتفاع أسعار الطاقة." وقد أعربت السيدة عن شكرها للمنظمة بقولها: "أنا فعلا ممتنة لهم. من أعماق القلب أقول لهم شكرا."