شاهد: المجر تلغي سقف أسعار الوقود بسبب نقص الإمدادات

ألغت المجر، الأربعاء، سقف أسعار الوقود الذي فرضته حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان وأحدث حالة من الذعر بين السائقين في كل أنحاء البلاد، ما أدى إلى نقص الإمدادت والتهافت الشديد على شراء الوقود.

وقد تحددت أسعار البنزين والديزل في مضخات الوقود بحسب أسعار السوق اعتبارا مساء الثلاثاء، وفق ما أعلن كبير موظفي رئاسة الوزراء المجرية جيرجيلي جوليس في مؤتمر صحفي.

جدير بالذكر أن استهلاك الوقود المرتفع بنحو 25٪ في البلاد منذ العام الماضي وصعوبات الإنتاج في مصفاة نفط مجرية دفع بشركة الطاقة الحكومية "مول"(MOL) إلى تزويد محطات التعبئة بكميات مناسبة من الوقود بأسعار محددة.

وقال فيكتور إيمري، سائق سيارة مجري "لم أتمكن من التزود بالوقود منذ يومين".

وأشار زولتان سوموجي، وهو سائق سيارة آخر، إلى أنه يجب أن يكون هناك مزيد من المساءلة من الحكومة، مضيفا "بعد كل شيء، لا بد من وجود شخص مسؤول عن هذا الوضع. ولكن كما اعتدنا في هذا البلد، لن يكون هناك أحد لنحاسبه".