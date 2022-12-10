English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
صربيا

رئيس صربيا: سنطلب من حلف الأطلسي نشر جيشنا وشرطتنا في كوسوفو

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش   -   حقوق النشر  Andreea Alexandru/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يوم السبت إن بلاده ستطلب من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي أن تسمح لها بنشر جيشها وشرطتها في كوسوفو تماشيا مع بنود قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنهى حربا هناك في عام 1999.

وقال فوتشيتش في مؤتمر صحفي في بلغراد إنه سيقدم الطلب في خطاب إلى قائد قوات حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو رغم أنه متأكد من رفضه.

وجاءت تصريحات فوتشيتش بعد سلسلة من الحوادث بين السلطات في كوسوفو والصرب الذين يشكلون غالبية السكان في شمال كوسوفو.

المصادر الإضافية • رويترز