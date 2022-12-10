رئيس صربيا: سنطلب من حلف الأطلسي نشر جيشنا وشرطتنا في كوسوفو

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يوم السبت إن بلاده ستطلب من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي أن تسمح لها بنشر جيشها وشرطتها في كوسوفو تماشيا مع بنود قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنهى حربا هناك في عام 1999.

وقال فوتشيتش في مؤتمر صحفي في بلغراد إنه سيقدم الطلب في خطاب إلى قائد قوات حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو رغم أنه متأكد من رفضه.

وجاءت تصريحات فوتشيتش بعد سلسلة من الحوادث بين السلطات في كوسوفو والصرب الذين يشكلون غالبية السكان في شمال كوسوفو.