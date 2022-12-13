فيديو من الجوّ للعاصمة البريطانية لندن تحت الثلج

غطت الثلوج العاصمة البريطانية لندن وعدة مناطق بالمملكة المتحدة التي تتعرض لموجة برد رافقتها ثلوج كثيفة. وتسبب تساقط الثلوج في لندن في اضطراب كبير في السفر، عشية إضراب شركة السكك الحديدية هذا الثلاثاء والذي من المتوقع أن يشلّ البلاد يشكل تام.

وتشهد المملكة المتحدة موجة برد شديدة منذ عدة أيام حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة هذه "ليست غير اعتيادية في هذه الفترة من السنة".

"مأساة"

وتزامنا مع حالة الطقس، لقي ثلاثة أطفال حتفهم بعد سقوطهم في بحيرة متجلدة وسط بريطانيا وانتشلت فرق الإسعاف الأطفال الثلاثة البالغين من العمر 8 و10 و11 سنة بعد ظهر الأحد من بحيرة في سوليهال قرب بيرمنغهام وقالت شرطة وست ميدلاندز إنه "لم يكن من الممكن إعادة إنعاشهم". وأضافت أن طفلاً رابعاً عمره ست سنوات تم انتشاله في الوقت نفسه معهم ما زال "في وضع حرج في المستشفى".

وانخفضت درجات الحرارة في المملكة المتحدة إلى دون العشر درجات مئوية في بعض المناطق مع تساقط كثيف للثلوج وتشكل للجليد لا سيما في شمال البلاد وجنوبها.

"أبرد ليلة"

أعلنت الأرصاد الجوية أن ليل الأحد-الإثنين كان "أبرد ليلة منذ مطلع العام" حيث أصدرت إنذاراً أصفر للتحذير من تساقط ثلوج وتشكل ضباب وحصول جليد في مناطق عدة ولا سيما جنوب شرق البلاد وجنوب غربها فضلا عن شمال اسكتلندا.

وأثارت هذه الأحوال الجوية بلبلة كبيرة في المواصلات في عدد من المناطق ولا سيما العاصمة. واضطر مطارا ستانستيد (شمال لندن) وغاتويك (جنوب) إلى إغلاق مدارجهما خلال ليل الأحد الإثنين لإزالة الثلج عنها، وألغيت عدة رحلات.

ونشر عشرات الركاب العالقين في مطارات العاصمة البريطانية على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المدارج تحت الثلج والطائرات المتوقفة.

"تقطع السبل"

وأعلن مطار ستانستيد بعد ذلك أن مدارجه "فتحت وتعمل بشكل تام"، مشيرا إلى أن "بعض الرحلات قد تتأخر" بسبب الطقس. كما سجلت بلبلة كبيرة في حركة السير على المحاور الكبرى في محيط لندن مع ازحامات كبيرة بسبب الثلوج والجليد على الطرقات. كما تم إلغاء أكثر من 50 رحلة جوية مؤخرا بمطار هيثرو، أكبر مطارات المملكة المتحدة بسبب الضباب.

وبقي السائقون مساء الأحد عالقين ساعات في سياراتهم إذ باغتهم الثلج والضباب والجليد، وخصوصا في ساسكس بجنوب لندن حيث أوصت الشرطة بـ"عدم التنقل خارج حالات الضرورة".

على مستوى القطارات تمّ تسجيل عمليات تأخير وإلغاء لعدد من القطارات بعد أن وصل ارتفاع الثلوج إلى عشر سنتيمترات، فيما حصلت اضطرابات في بعض خطوط المترو بلندن. ونصحت شركة "ساوث إيسترن" بـ"عدم السفر" لأن عددا من خطوطها ستبقى مغلقة لقسم من النهار، وبعضها طوال اليوم، بسبب الثلج والجليد كما تم إغلاق بعض المدارس.