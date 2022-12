بعد اكتشافه "الشطافة" في قطر.. يوتيوبر كرواتي: أشعر بـ"الرعب الشديد" لأننا نستخدم المناديل فقط

منذ الأيام الأولى لانطلاق مونديال قطر 2022، ووصول المشجعين من كل حدب وصوب إلى الإمارة الخليجية لمتابعة هذا الحدث الضخم، بدأت الأخبار المتنوعة والطريفة تتهافت على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت مقاطع مصورة تظهر بشكل واضح اختلاف الثقافات بين المجتمع الغربي والعربي.

وفي محاولة لجعل هذه المغامرة راسخة في الذاكرة، لجأ عدد من المشجعين إلى تجربة كل ما هو جديد ومختلف، من أكل المجبوس القطري باليد، إلى تعلم بعض الكلمات العربية، واتباع عادات وأسلوب حياة مختلف.

إلا أن أبرز الاكتشافات والتي لاقت ترحيبا واسعا من قبل المشجعين خلال فترة إقامتهم في الدوحة كانت "الشطافة".

"أريد طباعة صورتها على قميص"

وأعلن دايفيد فويانيش اليوتيوبر الرياضي الكرواتي، قبل ساعات في تغريدة نشرها عبر تويتر، أرفقها بصورة "شطافة" عن تأسيس مجموعة متطرفة لدعم هذا الاختراع المخفي، وقال "أريد طباعة صورتها على قميص".

وعلق فويانيش في تغريدة ثانية قائلا: "استخدمت أدوات المرحاض في قطر لمدة شهر.. أشعر بالرعب الشديد لأننا نستخدم ورق المراحيض فقط في المملكة المتحدة / أوروبا. هذا (الشطافة) أفضل شيء على الإطلاق يا رجل".

وذكر أن "التبرز عند عودته إلى المملكة سيكون مؤلما لعدم وجود شطافات مثبتة في أي مكان".

واعتبر نشطاء عرب، أن اكتشاف الشطافة يؤكد فوائد إقامة كأس العالم في دولة عربية.

وكتب حكيم صباح في منشور ساخر عبر فيسبوك "اصدقاءنا الأوروبيين اكتشفوا الشطافة، المهم مسمينها Toilet bum shower".

وكتب كريم مدحت: "لو طلعنا بانتصار واحد من تنظيم قطر لكاس العالم هيبقى حاجة واحدة بس، رجوع الغربيين لبلادهم حاملين أفكار تنويرية عن اختراع الشطافة بجد".

وقالت ندى مشرف : الولد يا عيني من فرحته العظيمة بإكتشاف (الشطافة) في كأس العالم في قطر، وبمقارنتها بماضيه البائس قبل الإكتشاف العظيم ده، عمل Ultras Shatafa Group وبقى متزعمه ومسؤول عنه.. لأ وكاتب: (My bum is very thankful) .. أمال يا حبيبي لو اكتشف الشطافة التانية هيجراله ايه؟"