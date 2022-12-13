مونديال 2022: ماذا قال كل من مدرب المغرب وفرنسا قبل المواجهة الأربعاء؟

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي الثلاثاء أن طموحه ولاعبيه هو بلوغ المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، مؤكداً أن لاعبيه "سيقاتلون من أجل بلوغ المباراة النهائية" الأربعاء عندما يواجهون فرنسا في دور الأربعة على ملعب البيت في الخور.

وأوضح الركراكي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فرنسا أن هدفه الأساسي في هذه البطولة هو "تغيير عقلية اللاعبين وخصوصاً القارة السمراء ونظرتهم إلى مشاركتهم في العرس العالمي، وهذا ما اخبرت به اللاعبين. إذا وضعنا في ذهننا أن مشاركتنا ناجحة ببلوغ نصف النهائي ونفرح، فلن نواصل مشوارنا وسنخسر غداً. فهذا ليس رأيي، نحن بين أفضل أربع منتخبات في العالم، وهذا ليس من قبيل الصدفة، وستكون لدينا الكلمة غداً من أجل بلوغ المباراة النهائية".

وتصدر المغرب مجموعة قوية تضم كرواتيا وبلجيكا، قبل تخطي إسبانيا بركلات الترجيح في ثمن النهائي، ثم البرتغال بهدف يوسف النصيري في ربع النهائي، ليصبح اول منتخب إفريقي وعربي بلغ هذا الدور المتقدّم.

وتابع "نتمنى ألا يحترمنا خصمنا غداً، لأنهم إذا احترمونا مثلما فعلت المنتخبات التي واجهناها حتى الآن في هذه البطولة، وكانوا في قمة مستواهم فستكون مهمتنا صعبة". نحن واثقون في أنفسنا ومتحمسون بفضل مشوارنا الصعب في هذه البطولة، فقبل كل مباراة تعتبرون أننا سنودع المسابقة ولكننا لا زلنا هنا وبقيمنا وسنخوض نصف النهائي".

ديشان "سيجد حلاً" للصلابة المغربية

وأكّد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أنه "سيجد حلاً" للصلابة الدفاعية المغربية، عندما يواجه "أسود الأطلس" في نصف نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم الأربعاء.

ولدى سؤاله عن الطريقة التي سيتّبعها "الديوك" للفوز على المغرب الذي لم تتلقّ شباكه سوى هدفاً واحداً وكان عكسياً، قال ديشان خلال مؤتمر صحافي في الدوحة الثلاثاء "سوف نجد حلاً. لكن هذا المنتخب (المغربي) لديه القدرة على الدفاع بشكل جيد للغاية".

وأضاف ديشان الساعي للوصول إلى النهائي وحصد لقب تاريخي ثان توالياً أنه "يجب ألا نختزل المغرب بالشقّ الدفاعي فقط، وإلا ما كانوا ليصلوا إلى هنا. رغم ذلك هم المنتخب الأفضل دفاعياً، وعليه، سيكون هدفنا خلق صعوبات لهم من أجل التسجيل".

وتعليقاً على ما قاله حارسه وقائد منتخبه هوغو لوريس عن أجواء "معادية" جماهيرياً في مواجهة المغرب، قال ديشان إن "المغرب لديه فرص عدة ليكون في النهائي. لا أحب الحديث عن حماسة معادية، بل أقول إن للمغرب حماسة شعبية تحدث الكثير من الضجيج، ولاعبو فريقي متحضرون لذلك، لأنك إذا أردت أن تحضّر للمباراة، عليك أن تستعد لكل ما يحيط بها".

وهنأ ديشان نظيره المغربي وليد الركراكي على إنجاز الوصول إلى نصف النهائي قائلاً "أهنئ وليد على رحلته (...) هم فريق منظم جيداً، ولديهم مهاجمون جيدون أيضاً. كنا نشاهدهم وحاولنا أخذ ملاحظات، وسنحاول كسر ذلك لتسجيل هدف".

لوريس يعتبر أن الأجواء ستكون "معادية" أمام المغرب

واعتبر حارس وقائد منتخب فرنسا هوغو لوريس أن المباراة أمام المنتخب المغربي الأربعاء في نصف نهائي مونديال قطر 2022 ستجمع "فريقين قويين"، معتبراً أن الأجواء الجماهيرية داخل الملعب ستكون "معادية" لصالح "أسود الأطلس.

وقال لوريس خلال مؤتمر صحافي عشية المواجهة المرتقبة على ملعب البيت شمال العاصمة الدوحة "إنها مباراة بين فريقين قويين، فريقين موهوبين، وكل منتخب لديه هدفه، وهو التأهل إلى النهائي".

وأضاف "لقد تغلبوا على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وتأهلوا من دور المجموعات في المركز الأول في مجموعة صعبة للغاية، هذا يخبرك أنهم فريق جيد وسيكونون خصوماً أقوياء".

وبما أن المونديال يقام للمرة الأولى على أرض عربية، وبات جلياً أن حضور الجماهير العربية غلّاب في مباريات المغرب، اعتبر لويس أن "الأجواء ستكون معادية داخل الملعب، غالبية المشجعات والمشجعين سيكونون ضدنا، لكننا جاهزون لأي شيء. علينا أن نظهر أننا على استعداد لرفع المستوى، إلى أن نكون في قمة مستوانا".

وتابع "إنه نصف النهائي. إنه نجاح للمغرب بأن يكونوا هنا، ولكنهم لن يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا أبطالاً من أجل بلدهم، وكما قلت سابقاً نحن نحضّر للمباراة على أنها نصف نهائي ونصبّ تركيزنا عليها كي نضمن أن لا نندم في النهاية".

ولدى سؤاله عن مواجهة مواطنه كليليان مبابي مع زميله في باريس سان جرمان أشرف حكيمي، قال لوريس الذي بات اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات الدولية مع بلاده (143)، إنه "قد يكون من الصعب مواجهة زميل لك في الفريق، لأنكما تعرفان بعضكما البعض جيداً. لكن هذه فرنسا ضد المغرب. هناك لاعبون آخرون أيضاً، لديك لاعبون مثل (حكيم) زياش الذي يمكنه أن يحدث الفارق (...) هناك أيضاً الحارس ياسين بونو الذي يلعب في إشبيلية، هو حارس كبير وسيقدّم دافعاً كبيراً لزملائه".

وختم بالقول أنه "في مقاربة المباراة، نحن صبورون، ولكننا نريد أن نحسم الأمور في أبكر وقت ممكن".