مونديال 2022: استحقاقان وقد يصبح ميسي "البولغا" بعدهما في مصاف الأساطير

استحقاقان أخيران قبل ارتقائه إلى مستوى الأسطورتين بيليه ومارادونا. يخوض ليونيل ميسي مدعوماً من 47 مليون أرجنتيني ومئات الملايين حول العالم من عشّاق موهبته الصارخة، نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، الثلاثاء ضد كرواتيا المقاومة حتى الرمق الأخير، بحثاً عن لقب وحيد ينقص خزانته المترفة.

وفي حال تخطيه الاستحقاق الأول، يتعيّن على "ألبيسيلسيتي" الخضوع لامتحان أصعب في نهائي الأحد، أمام فرنسا حاملة اللقب أو المغرب مفاجأة البطولة الجميلة والمدعوم من مئات ملايين الأفارقة والعرب.

"البرغوث" وكرواتيا

لكن قبل التفكير في استحقاق ثان قد لا يتحقّق، يتعيّن على "البرغوث" تخطي كرواتيا على ملعب لوسيل المتوقع أن يغصّ بجماهير زاحفة من بوينوس أيرس وأخرى مقيمة في الدوحة، عبّرت طوال البطولة عن دعمها غير المنقطع لأفضل لاعب في العالم سبع مرات.

أحرز ابن الخامسة والثلاثين كل الألقاب الممكنة، خصوصاً مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، واتبعها بتتويج قاري مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا في عقر دار البرازيل عام 2021، لكن اللقب العالمي الأهم لا يزال يهرب من لاعب سجل 790 هدفاً، بعد أربع اخفاقات أقربها للتويج عام 2014 عندما خسر في الرمق الأخير أمام ألمانيا.

تتويجه الأحد، سيضعه دون أي شك بمصاف البرازيلي بيليه، المتوج ثلاث مرات في 1958 و1962 و1970 ومواطنه الراحل دييغو مارادونا الذي قاد "بمفرده" الأرجنتين إلى لقبها الثاني في 1986.

4 أهداف وتمريرتان

كما فعل مارادونا قبل 36 عاماً، ولو بنسب مختلفة، يقدّم ميسي مستويات رائعة في قلب تشكيلة لا تضم نجوماً خارقين في الملاعب الأوروبية كما في العقدين الأخيرين.

سجّل لاعب باريس سان جرمان الفرنسي حتى الآن أربعة أهداف ومرّر كرتين حاسمتين، ويدرك تماماً أنها الفرصة الأخيرة له في المسابقة كما عبّر عن هذا الأمر في أكثر من مناسبة.

قال ميسي البالغ طوله 1.70 م "ستكون مباراة قوية جداً. أثبتت كرواتيا نجاعتها، وتبيّن أنه إذا تركنا لهم فرصة اللعب، يملكون لاعبين قادرين على الاستحواذ خصوصاً في خط الوسط".

وإلى انخراطه في عمق منتخب اعتزل عن تمثيله سابقاً قبل عودته عن قراره، برز ميسي "الخجول" في ساحة المعارك والمناوشات اللفظية، على غرار اشتباكه الكلامي مع مهاجم هولندا فاوت فيخهورست، اثر تخطي البرتقالي بصعوبة بالغة في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد اهدار التقدم بهدفين في الدقائق الأخيرة.

دافع مدربه ليونيل سكالوني، الأصغر في النهائيات الحالية (44 عاماً)، عن تشكيلته معتبراً انها تملك ثقافة تحقيق الفوز "لا احبّذ فكرة أننا لا نعرف كيف نفوز. لعبنا بالطريقة الصحيحة (ضد هولندا)".

زحف كرواتي وركلات ترجيح

بموازاة ذلك، تزحف كرواتيا، دولة الأربعة ملايين نسمة الواقعة في قلب أوروبا على البحر الأدرياتيكي، نحو نهائي ثان توالياً، بعد أن صدمت العالم في 2018 بمشوار رائع قبل خسارة النهائي أمام فرنسا 2-4.

وكما في 2018، يقودها عقلها المدبّر لوكا مورديتش (37 عاماً)، في قلب خط وسط يُعدّ من نجوم البطولة ويضمّ ماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو بروزوفيتش.

غضب المدرب زلاتكو داليتش من سؤال عدائي الإثنين وصف فريقه بالدفاعي المعتمد على ركلات الترجيح، فقال "نحنُ في نصف نهائي كأس العالم، هذه نهاية القصة".

يدرك مدرب الهلال السعودي والعين الإماراتي السابق، ان تكرار فوزه على الأرجنتين بعد تخطيها 3-0 بسهولة في دور مجموعات 2018، لن يكون سهلاً هذه المرة، وسط أجواء "معادية" في ملعب لوسيل الذي يتوقع أن يناهز حضوره تسعين ألف متفرّج.

لكن المدرب الهادئ والصبور، قد لا يجد بديلا عن الوصول إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت له أربع مرات في نسختين، أمام الدنمارك وروسيا في 2018 ثم أمام اليابان والبرازيل في النسخة الحالية، ليطيح أبطال العالم خمس مرات محققاً واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

في نهائي 2018، بدا "المتوهجون" مرهقين في النهائي بعد خوضهم التمديد ثلاث مرات، فهل سيتمكن مخضرمو الفريق الأحمر والأبيض الصمود مجدداً لفترات طويلة؟

يجيب داليتش الذي ساهم في صنع انجاز النسخة الماضية بعدما كان مدرباً مغموراً "لا زلنا أقوياء، مع الطاقة والحماس.. سنقدّم كل شيء كما فعلنا في المباريات السابقة"، ولا شكّ انه يعوّل على دفاع حديد بقيادة نجم ركلات الترجيح الحارس دومينيك ليفاكوفيتش وقلب الدفاع "المقنّع" يوشكو غفارديول.