ماكرون: علينا أولاً معرفة كل الحقائق بخصوص تحقيق في قضية فساد مرتبطة بقطر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج أولا لمعرفة كل الحقائق المتعلقة بتحقيق تجريه السلطات البلجيكية في قضية فساد مرتبطة بقطر وكذلك معرفة كل ما يتعلق بالمتورطين في الأمر قبل اتخاذ أي قرارات.

وفي السياق دافع ماكرون الذي وصل اليوم للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي، عن قراره زيارة قطر لدعم المنتخب الفرنسي، رغم الاتهامات التي تربط الدولة الخليجية بالفساد في البرلمان الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي "أتحمل مسؤولية الزيارة كاملاً. كنت خلف منتخب فرنسا في روسيا قبل أربع سنوات، وأنا خلفهم في قطر".

وزار ماكرون قطر مساء الأربعاء لمشاهدة مباراة فرنسا والمغرب في الدور نصف النهائي والتي فاز فيها المنتخب الفرنسي، وسيعود إلى الدوحة الأحد لمشاهدة المباراة النهائية أمام الأرجنتين.