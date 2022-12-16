حريق قرب مدينة ليون الفرنسية يقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال

قالت الحكومة المحلية في منطقة فرنسية يوم الجمعة إن عشرة أشخاص قتلوا من بينهم خمسة أطفال وفقاً لحصيلة أولية بعد أن اندلع حريق في صباح يوم الجمعة في بناية سكنية في فون فلان قرب مدينة ليون.

وذكرت السلطات المحلية لمنطقة ليون ورون إن سبب الحريق لم يعرف بعد وأن نحو 170 إطفائياً في موقع الحادث.

ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة في بناية سكنية مؤلفة من سبعة طوابق. وأشارت السلطات المحلية إلى أن طوقاً أمنياً فرض حول موقع الحريق.