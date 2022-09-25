English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
فرنسا

حريق هائل يدمّر مستودعا في سوق للجملة قرب باريس

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
الدخان يتصاعد فوق باريس بسبب الحريق الذي التهم جزءا من سوق للخضار
الدخان يتصاعد فوق باريس بسبب الحريق الذي التهم جزءا من سوق للخضار   -   حقوق النشر  AP Photo

التهم حريق كبير جزءًا من إحدى أكبر الأسواق في العالم لبيع المنتجات الطازجة الأحد في ضواحي باريس. دمّر الحريق مستودعًا لتخزين الخضر والفاكهة في مجمّع رانجيس جنوب باريس.

وانتشرت النيران بُعيد ظهر الأحد، حسبما أفادت السلطات، وتصاعد عمود من الدخان فوق الضواحي الجنوبية للعاصمة الفرنسية. وتمكّن نحو مئة عنصر إطفاء من السيطرة على الحريق بحلول منتصف بعد الظهر، ولم تقع أي إصابات، وفق فرق الإطفاء.

والمستودع التي توازي مساحته مساحة ملعب كرة قدم مملوك لمجموعة "لي آل ماندار" Les Halles Mandar. وقال رئيس المجموعة شاوول أبرامزيش "إنها صدمة، لكننا سعداء بعدم وقوع إصابات".

وأضاف "لن نتمكّن من تلبية طلبات شركائنا اعتبارًا من الغد (الاثنين) ولعدة أيام". وقال رئيس سوق رانجيس ستيفان لاياني "حين يقع مشغّل في السوق ضحية مأساة من هذا النوع، تتأثّر السوق بأسرها".