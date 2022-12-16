مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق قرب مدينة ليون الفرنسية

قالت الحكومة المحلية في منطقة فرنسية يوم الجمعة إن عشرة أشخاص قتلوا من بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة وفقاً لحصيلة أولية بعد أن اندلع حريق عند الثالثة صباحا من يوم الجمعة في بناية سكنية في فون أون فلان بضاحية مدينة ليون.

وذكرت السلطات المحلية لمنطقة ليون والرون إن أسباب الحريق لم تعرف بعد وأن نحو 170 إطفائياً في موقع الحادث إضافة 65 سيارة إسعاف وشاحنة إطفاء.

ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة في بناية سكنية مؤلفة من سبعة طوابق. وأشارت السلطات المحلية إلى أن طوقاً أمنياً فرض حول موقع الحريق.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن أربعة أشخاص آخرين يعاون من وضع صحي طارئ، إضافة إلى إصابة عشرة آخرين بجروح طفيفة، بينهم اثنان من رجال الإطفاء. وتم إنشاء طوق أمني في منطقة الحريق.

وحسب السلطات المحلية وشهود عيان، فقد انطلقت ألسنة اللهب من الطابق الأرضي لتنتشر في الطوابق الأعلي. ومن المنتظر وصول وزير الداخلية جيرالد دارمانان والوزير المفوض للمدينة والإسكان أوليفييه كلان إلى موقع الحادث لتقييم الوضع.