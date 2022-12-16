الجيش الأوكراني يقول إن روسيا تستعد لحرب طويلة وبوتين إلى مينسك للقاء حليفه لوكاشينكو الإثنين

قال مسؤول كبير في الجيش الأوكراني الخميس إن روسيا تعد لحرب طويلة في أوكرانيا ولا تزال راغبة في غزو البلد بأكمله. وقال البريغادير جنرال أوليكسي غروموف في إفادة عسكرية إنه على الرغم من أنه لا يتوقع أن تشن موسكو هجوماً من بيلاروس، فإن روسيا تدرب قوات جديدة على أراضي جارتها ونقلت طائرات عسكرية هناك. وأضاف "يسعى الكرملين ... لتحويل الصراع إلى مواجهة مسلحة طويلة".

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع في الإفادة نفسها "يجب ألا نهدأ، لا نحن ولا العالم، لأن الهدف النهائي لروسيا الاتحادية هو غزو أوكرانيا كلها، ومن ثم يمكنها المضي قدماً". ولم يشر غروموف إلى الهدف المحتمل لروسيا من وراء إطالة أمد الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عشرة أشهر.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الكرملين يحاول باستماتة عكس الانتكاسات العسكرية الأخيرة، التي تضمنت الانسحاب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا بعد أشهر من الاحتلال، وتحقيق انتصارات لتبرير الحرب أمام الشعب الروسي.

أبرز مستجدات الحرب في أوكرانيا أدناه:

07:46 وكالة: مقتل 8 وإصابة 23 في قصف أوكراني في شرق البلاد الخاضع لروسيا نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الجمعة عن مصدر لم تحدده في خدمات الطوارئ أن ثمانية على الأقل قُتلوا وأُصيب 23 آخرون جراء قصف أوكراني في قرية لانتراتيفكا في منطقة لوهانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا. وأضافت تاس أن القصف دمر مبنى في قرية لانتراتيفكا وحوصر بعض الأشخاص تحت الحطام. وقال مسؤولون مدعومون من روسيا يمثلون لوهانسك في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق إن أوكرانيا أطلقت ثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع على لاتنراتيفكا الساعة 04:10 بالتوقيت المحلي (0210 بتوقيت جرينتش) من صباح يوم الجمعة. والمركز هو هيئة لمراقبة وقف إطلاق النار تأسست بعد 2014 بغرض المساهمة في إدارة الصراع بين الانفصاليين المدعومين من روسيا وبين القوات الأوكرانية. وأفاد رئيس "ميليشيا الشعب" في لوهانسك عبر قناته على تطبيق تلغرام بوقوع وفيات وإصابات بين المدنيين نتيجة لقصف أوكراني على بلدة سفاتوف صباح يوم الجمعة. ولم يقدم أي تفاصيل إضافية عن الهجوم. 07:41 صفارات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا قال مسؤولون محليون إن صفارات الإنذار انطلقت في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، يوم الجمعة، في إشارة إلى وقوع هجوم صاروخي روسي آخر. وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئاسة عبر تطبيق تلغرام "لا تتجاهلوا التحذيرات من الغارات الجوية، ابقوا في الملاجئ". وشنت روسيا عدة موجات من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ أكتوبر تشرين الأول، مما تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي في شتى أنحاء البلاد. 07:30 واشنطن ستطوّر برنامجها لتدريب الجنود الأوكرانيين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس أن الولايات المتحدة ستطوّر اعتباراً من كانون الثاني/يناير برنامجها لتدريب الجنود الأوكرانيين، بهدف تدريب عدد أكبر من الجنود وتزويدهم بمهارات أوسع، في وقت تترقّب كييف هجوماً روسياً جديداً. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال بات رايدر أن في حين يقتصر تدريب الجنود الأوكرانيين على الأسلحة التي تمنحها واشنطن لكييف، إلا أن الولايات المتحدة ستنظّم الآن مناورات مشتركة لتعليمهم كيفية تنسيق مناورات قوات المشاة مع دعم المدفعية. وأوضح رايدر في مؤتمر صحافي أن هذا البرنامج الذي يُفترض أن يبدأ "نحو كانون الثاني/يناير" سيتيح "تدريب حوالى 500 جندي أوكراني شهرياً". وأضاف أن "الفكرة هي منحهم تدريباً جماعياً متقدّماً سيسمح لهم بتنفيذ عمليّات عسكري بأسلحة مشتركة ومناورات على أرض المعركة". وسيُجرى هذا التدريب في ألمانيا وسيُضاف إلى التدريبات على الأسلحة التي تُسلّم لأوكرانيا والتدريب الأكثر شمولًا الذي يُقام منذ أشهر عدة مع الحلفاء، خصوصاً الجيش البريطاني. ودرّبت الولايات المتحدة حوالى 3100 جندي على الأسلحة التي تزوّد كييف بها، كما درّب الحلفاء 12 ألف جندي إضافي. وتوقع قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني الخميس أن تشنّ روسيا هجوماً جديداً على كييف في الأشهر الأولى من عام 2023 بعدما تركز القتال منذ أشهر في شرق البلاد وجنوبها. 07:21 بوتين يقوم بزيارة إلى بيلاروس الإثنين يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيلاروس الإثنين لإجراء محادثات مع نظيره وحليفه ألكسندر لوكاشينكو، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي. وقال المكتب الجمعة إن الرئيسين سيجريان محادثات في قصر الاستقلال في العاصمة البيلاروسية مينسك أثناء "زيارة عمل" يقوم بها بوتين. 07:20 دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يتفق على حزمة عقوبات تاسعة على روسيا قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء بالتكتل اتفقت يوم الخميس على فرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على الحزمة من خلال ما يسميه الاتحاد الأوروبي "إجراء مكتوبا" بحلول ظهر يوم الجمعة. وقال أحد الدبلوماسيين "تم الاتفاق على العقوبات. الإجراء المكتوب بحلول ظهر غد". 22:49 زيلينسكي: خيرسون تعرضت الخميس للقصف "أكثر من 16 مرة"

أعلن الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية استهدفت مدينة خيرسون الأوكرانية الخميس بأكثر من 16 غارة.



وقال زيلينسكي في كلمته اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي "منذ بداية هذا اليوم، قصفت روسيا خيرسون أكثر من 16 مرة، في يوم واحد فقط"، مضيفا أنه كانت هناك "هجمات روسية وحشية" في مناطق الدونباس وخاركيف. 17:27 بوتين: روسيا ستحارب العقوبات بتوجيه دفة تعاونها التجاري إلى شركاء جدد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستعمل على توسيع تعاونها التجاري مع شركاء جدد، بما يشمل زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين بصورة كبيرة، لمواجهة العقوبات الغربية. وفي خطاب بثه التلفزيون حول الوضع الاقتصادي في البلاد، وعد بوتين الشعب الروسي بالاستمرار في زيادة معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور في وقت يتسبب الإنفاق على الحرب في أوكرانيا في تقليص الأموال المخصصة للإنفاق على الصحة والتعليم. وقال بوتين إن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لإحباط الجهود الغربية لعزلها اقتصاديا. وقال "سنتخلص من القيود المفروضة على الخدمات اللوجستية والمالية. دعوني أذكركم بأن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية جاءت في إطار مساعيها لدفع روسيا خارج محيط التنمية العالمية. لكننا لن نسلك طريق العزلة الذاتية أبدا". وأضاف "على العكس من ذلك، نعمل حاليا على توسيع التعاون مع كل من له مصلحة في ذلك وسوف نستمر في ذلك". 15:12 تصدير 14 مليون طن من الحبوب الأوكرانية

أفادت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الخميس أن أكثر من 14 مليون طن من الحبوب صُدرت حتى الآن من الموانئ الأوكرانية بفضل مبادرة البحر الأسود. خلال مؤتمر صحافي في جنيف شددت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان في جنيف على تأثير هذا الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا إذ سمح بخفض أسعار المواد الغذائية العالمية للشهر السابع على التوالي. وأوضحت "لقد تجاوزنا 14 مليون طن (..) التي وزعت بفضل مبادرة البحر الأسود للحبوب" مشددة على أن الكميات "كبيرة جدا بالنسبة للسوق". وسمح الاتفاق المعروف باتفاق البحر الأسود والذي وقعته في 22 تموز/يوليو لمدة 120 يوما كل من الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا بتخفيف الأزمة الغذائية العالمية الناجمة عن الحرب وقد مدد لأربعة أشهر. واستبعدت غرينسبان الاتهامات التي تقول إن صادرات الحبوب من أوكرانيا تنتهي في الدول الغنية وليس في الدول النامية. وأوضحت أنه ينبغي التمييز بين صادرات الحبوب للمواشي وتلك الموجهة للاستهلاك البشري. وأوضحت "لنكون واضحين علف الحيوانات لم يوجه يوما بغالبيته إلى الدول النامية بل هو من واردات الدول المتطورة عادة". 15:04 مسؤول: روسيا تهاجم البنية التحتية الحيوية في خاركيف الأوكرانية قال رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية إيهور تيريخوف إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية الحيوية في المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا يوم الخميس مما تسبب في عدة انفجارات. وكتب رئيس البلدية عبر تطبيق تيليجرام "انفجارات في خاركيف. العدو يستهدف منشآت البنية التحتية. أطلب من الجميع توخي أقصى درجات الحذر والبقاء في الملاجئ إن أمكن". 14:54 إعدام مئات المدنيين في بداية الحرب في أوكرانيا (الأمم المتحدة)

أُعدم مئات المدنيين بإجراءات موجزة في أوكرانيا خلال الأشهر الأولى من غزو القوات الروسية للبلاد، الأمر الذي يشكّل "جرائم حرب محتملة"، حسبما أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس. وسجّلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة 441 عملية إعدام بإجراءات موجزة وجريمة قتل في ثلاث مناطق في أوكرانيا بين بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير والسادس من نيسان/أبريل، حسبما أشار فولكر تورك عند تقديمه تقريراً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتمّ توثيق جرائم قتل 341 رجلاً و72 امرأة و20 فتى وثماني فتيات في 102 مدينة وقرية في مناطق كييف، تشيرنيغيف وسومي خلال تلك الفترة، وفقاً للتقرير. وقال المفوّض السامي "من المرّجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى ونعمل على التحقّق من 198 جريمة قتل إضافية في هذه المناطق". وأضاف "لدينا مؤشرات قوية على أنّ هذه الإعدامات الموجزة الموثّقة يمكن أن تشكّل جريمة حرب: القتل العمد". وتابع "في بعض الحالات، أعدم الجنود الروس مدنيين في مراكز احتجاز مؤقتة".

وكان قائد الجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني قال الخميس لمجلة إيكونوميست إن القوات الروسية تبذل كل ما في وسعها لمنع كييف من الرد على الهجمات. ونقلت المجلة عنه قوله في مقابلة نشرت الخميس "هذا هو السبب في أنكم ترون معارك على خط المواجهة الذي يبلغ طوله 1500 كيلومتر .. إنهم يقيدون قواتنا حتى لا يسمحوا لنا بإعادة تجميع الصفوف".

وقال "المشكلة التالية التي نواجهها هي، أولا وقبل كل شيء، الحفاظ على هذا الخط وعدم خسارة أي أراض. إنه أمر ضروري.. قواتنا بالكامل مشاركة في معارك الآن، إنهم ينزفون". وأشار زالوجني إلى أن موسكو تستعد لهجوم جديد في أوائل العام المقبل ربما يستهدف كييف.