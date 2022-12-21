متفوقا على كريستيانو و"البيضة" ميسي يحطم رقما قياسيا جديدا على منصة إنستغرام

حققت صورة اللاعب الأرجنتيني المتوج بكأس العالم ليونيل مسيي، التي نشرها على الإنستغرام رقما قياسيا في عدد الإعجابات والتي فاقت 68 مليون إعجاب.

لم يكتفي ميسي بتحطيم الأرقام القياسية داخل المستطيل الأخضر بل حتى خارجه، فقد فجر منصة انستغرام بمنشور ضم 10 صور تظهر لحظات تتويجه رفقة زملائه في المنتخب بكأس العالم في قطر يوم الأحد الماضي.

ولقيت الصور تفاعلا واسعا من قبل متابعيه الذين يبلغ عددهم 408 مليون مستخدم وإلى غاية كتابة هذه الأسطر وصل عدد الإعجابات على المنشور 68.5 مليون إعجاب وأزيد من 1.5 مليون تعليق.

وبهذه الأرقام فإن هذا المنشور أصبح الأكثر إعجابا في تاريخ منصة انستغرام التي تأسست عام 2010 واستحوذت عليها شركة ميتا (فيسبوك سابقا) عام 2012.

وتجاوزت صورة (مجموعة صور) ميسي التي أرفقها بعنوان "أبطال العالم" صورة سابقة جمعته مع اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو لصالح شركة "لويس فيتون" قبيل كأس العالم حيث حصدت أزيد من 42 مليون إعجاب على حساب كريستيانو رونالدو الشخصي الذي يضم 520 مليون مستخدم.

وبلغة الأرقام القياسية والإحصائيات فإن "المنشور المونديالي" لميسي تجاوز حتى عدد الإعجابات التي حصدها منشور البيضة عام 2019، إذ قام مستخدم بوضع هدف لتحقيق انجاز تاريخي في عالم الإنترنت وتمكن منشوره الوحيد الذي كان عبارة عن صورة لبيضة من حصد 57 مليون إعجاب في صفحة تضم 4.9 مليون مستخدم.

وتفاعل صاحب صفحة "إيغ غانغ" مع المنشور التاريخي لميسي من خلال منشور بخاصية الستوري قائلا "قبل أربع سنوات حددنا مهمة، وبعد 9 أيام إنجازا تاريخا على الإنترنت معا".

وأضاف "اليوم ميسي افتك التاج (مؤقتا) لكن بقى لدي سؤال من هو الأعظم في تاريخي ميسي أم رونالدو..".

منشور عبر خاصية الستوري لصفحة البيضة إنستغرام

ومنذ تتويج راقصي التانغو بالكأس لم يتوقف اللاعب "البرغوث" عن ابداء مدى سعادته بالإنجاز واللقب الذي كان ينقصه ليضمه لقائمة طويلة من الألقاب الفردية والجماعية التي حققها خلال مسيرته.

وواصل ميسي مشاركة الفرحة بهذا الإنجاز مع معجبيه على منصتي إنستغرام وفيسبوك من خلال صور وفيديوهات لاقت تفاعلا منقطع النظير وحصدت ملايين الإعجابات.

فمنذ لحظة التتويج إلى ركوبه الطائرة التي عادت بالفريق إلى الأرجنتين، إلى غرفة النوم ، يبدو وكأن الكأس لم تفارق الأسطورة الذي نشر صورا له وهو يحملها داخل الملعب، أوداخل الطائرة أوحتى وهو "ينام معها" على السرير، وهي الصورة التي حققت أزيد من 47 مليون إعجاب.