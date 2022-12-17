مونديال 2022: "عبقري ولاعب بلاي ستيشن".. ميسي في أعين نجوم آخرين

لأنه "أفضل لاعب في التاريخ"، "عبقري"، "من خارج هذا الكوكب": هكذا يرى نجوم كرة القدم قائد الأرجنتين أفضل لاعب في العالم سبع مرات، ليونيل ميسي الذي يقود فريق بلاده الأحد في نهائي مونديال قطر 2022 أمام فرنسا حالماً بإحراز أول لقب عالمي.

كريستيانو رونالدو

رونالدو الذي كان غريماً لميسي حين دافع الأول عن ألوان ريال مدريد والثاني عن برشلونة، في مقابلة مع بيرس مورغان في 17 تشرين الثاني/نوفمبر قال خصمه يوما:

"إنه لاعب مذهل، ساحر... تقاسمنا المشهد طيلة 16 عاماً. تخيّلوا، 16 عاماً! بالتالي وبطبيعة الحال، تربطني به علاقة ممتازة. إنه رجل أحترمه حقاً، بالطريقة التي يتحدث بها عني دائماً. زوجته وزوجتي، صديقتان، يحترمان بعضهما البعض كثيراً، فهما من الأرجنتين. ماذا بإمكاني أن أقول عن ميسي؟ رجل مذهل يقوم بأشياء رائعة في كرة القدم".

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي- نهاية المباراة بين برشلونة ويوفنتوس- 2020 Joan Monfort/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

جوزيب غوارديولا

مدرب ميسي السابق في برشلونة (2008-2012) في مقابلة أجريت في 12 نيسان/أبريل مع قناة "تيليموندو ديبورتيس" الأميركية الجنوبية:

"ما الذي يمثله ليو في مسيرتي؟ كل شيء. كل شيء، كل شيء. شعرت بما شعر به فيل جاكسون مع مايكل جوردان، لأن ليو ميسي كان معي. هناك عدد قليل جداً من الأشخاص الذين يسيطرون على رياضتهم بهذه السهولة. بدونه، كنا سنفوز أيضاً. لكن بهذا الكم؟ مستحيل. بالنسبة لكأس العالم، آمل أن يكون في حالة بدنية جيدة وأن يتدرب جيداً وأن يصل بقوة".

وفي 2012، قال غوراديولا " أنا آسف لأولئك الذين يحاولون إزاحته عن العرش. نحن أمام أفضل لاعب في شتى النواحي. بإمكانه القيام بكل شيء، كل يوم".

الراحل دييغو مارادونا

أسطورة الأرجنتين والمدرب السابق للمنتخب الوطني (2008-2010):

2010: "ميسي يلعب في بعض الأحيان من أجل ميسي. ينسى زملاءه. يتحول الأول الى ديبورتيفو ميسي (في إشارة الى أسماء بعض الأندية الرياضية)".

"في الوقت الحالي، هو أفضل لاعب في العالم، في مستوى آخر. هو في طور لعب كرة القدم مع يسوع المسيح".

2009: "من الأسهل التحدث الى أوباما (الرئيس الأميركي السابق) من التحدث مع ميسي".

2010: "الآن، بت أعرف من اللاعب الذي سيحل مكاني في كرة القدم واسمه ليونيل ميسي. لديه شيء مختلف عن اللاعبين الآخرين. إنه قائد ومثال يحتذى به".

الراحل دييغو مارادونا مع ليونيل ميسي Marcio Jose Sanchez/AP2010

جيرار بيكيه

الزميل السابق لميسي في برشلونة (2008-2021) في مقابلة مع منصة "ذي بليرز تريبيون":

"الناس يسألونني غالباً كيف كان ميسي طيلة هذه الأعوام. إذا أردت شرح الأمر بجملة واحدة، سأقول: إنه كائن فضائي، ليس من هذا الكوكب. إنه اللاعب الوحيد الذي، وعندما رأيته يلعب لأول مرة وهو في الثالثة عشرة من عمره، قلت لنفسي: +أوه، هذا الفتى ليس بشرا+. إنه فتاك. إنه أفضل ما رأيته في حياتي كلها. ما يجعله بهذه الجودة هو أنه غير مهتم بالاستعراض. نادراً ما يقوم بصولات فردية. عظمته تكمن في هوسه بالاستحواذ على الكرة. ما هو غير مرئي ربما على شاشة التلفزيون ويمكن رؤيته في الملعب هو وجهه عندما يركض لأخذ الكرة من مدافع. عندما أفكر في سحر ميسي، فهذا ليس بالشيء الذي يمكن العثورعليه على يوتيوب. إنه تعبير حساس في عينيه. لشرح عظمته، أحتاج إلى 5 آلاف كلمة".

نجوم كرة القدم

النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي عام 2019: لا يوجد سوى شخص واحد أفضل مني قليلًا: اسمه ليونيل ميسي.

الكاميروني صامويل إيتو، زميل ميسي السابق في برشلونة (2004-2009) عام 2010: "لا يوجد سوى إله واحد لكرة القدم، إنه ميسي".

البرازيلي نيمار، زميله الحالي في باريس سان جرمان وسابقاً في برشلونة، في أيلول/سبتمبر 2022: "ميسي لاعب مذهل، عبقري. هو كذلك أيضاً خارج الملعب. إنه لشرف لي أن ألعب بجانبه".

ميسي ونيمار Francois Mori/Ap

فلورنتينو بيريس، رئيس ريال مدريد، عام 2010: "ميسي هو ثاني أفضل لاعب في العالم بعد كريستيانو رونالدو. ولن يكون من الجيد رؤيتهما في نفس الفريق".

النجم البرازيلي السابق رونالدو عام 2012: "ميسي رائع. إنه لاعب ممتاز، لكنه لن يصبح أسطورة إلا عندما يظهر مستواه الحقيقية مع الأرجنتين ويفوز بكأس العالم".

النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش عام 2010: "ميسي لاعب بلاي ستيشن. كيف يفعل ما يفعله؟ لا أعرف. لكنه فريد ورائع".

غابرييل باتيستوتا نجم الأرجنتين السابق صاحب الـ53 عاما: "ميسي ليس كائنا فضائيا، فهو إنسان من لحم ودم، لكن الفارق أنه يلعب أفضل من أي شخص آخر، لذا فإنه عندما يتفوق عليك لا يمكنك الشكوى، لأنه يمنحك الكثير من المتعة".

النجم الإسباني السابق تشافي هرنانديس الذي لعب بجانب ميسي في برشلونة من 2004 حتى 2015، عام 2010: "إنه الرقم واحد. إنه من نوع اللاعبين الذين يظهرون مرة واحدة فقط كل ثلاثين عاماً".

مدرب مانشستر يونايتد السابق السير الإسكتلندي أليكس فيرغوسون في 2012: "ميسي في نفس مستوى دييغو مارادونا وبيليه. في المعبد، بجانب الأفضل على الإطلاق".

أسطورة البرازيل بيليه عام 2010: "ميسي سيصبح أسطورة عندما يسجل ألف هدف".

من اليسار نيمار، بيليه، ميسي وداني ألفيس- جائزة أفضل لاعب في العالم 2011 - سويسرا Michael Probst/AP

مدرب إسبانيا السابق فيسنتي ديل بوسكي عام 2017: "ميسي رائع. برأيي حتى مارادونا لم يراوغ بهذه السرعة".

المدافع الإيطالي جورجو كييليني في 1 تموز/يوليو 2021: "ميسي وأنا نلعب بالقدم اليسرى، لكن مع الأسف بفنيات مختلفة قليلاً".

نجم البرتغال السابق لويس فيغو عام 2010: "رؤية ميسي يلعب تجعلني أشعر بالسعادة، الأمر يشبه النشوة. إنها متعة لا تصدق".

نجوم من خارج كرة القدم

الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو عام 2010: "يبدو كالبرق بقدميه أو برأسه، يضرب الكرة بسرعة لا تصدق".

نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال عام 2011: "ميسي هو أفضل لاعب رأيته في التاريخ".

نجم كرة السلة الإسباني باو غاسول عام 2009: "إنه لاعب كبير. إنه كوبي براينت كرة القدم".

أسطورة كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت عام 2016: "كنت اتحدث مع (نجم كرة القدم السابق البرازيلي) رونالدينيو الذي كان صديقاً مقرباً، وقال لي، كوبي، اسمع، سأقدم لك الرجل الذي سيكون أعظم لاعب على الإطلاق. قلت: لكنك الأفضل! . أجابني: كلا، كلا. هذا اليافع هنا سيكون الأفضل. هذا اليافع كان ليونيل ميسي الذي لم يكن يتجاوز السابعة عشرة من عمره في حينها".

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2016: "ابنتاي تعرفان البابا فرانسيس، والآن تريدان التعرف على ميسي. لكني لم أتمكن من تدبير ذلك".