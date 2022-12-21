شاهد: شيوعيون روس يحيون ذكرى ميلاد جوزيف ستالين الـ143

احتفل شيوعيون روس بالذكرى الـ143 لولادة القائد السوفياتي السابق، جوزيف ستالين، الأربعاء، فرفعوا الأعلام الشيوعية ووضعوا الزهور على ضريحه بالقرب من الكرملين في موسكو.

وقال نائب رئيس الحزب الشيوعي فلاديمير كاشين إن التجمع يحتفي بـ"ولادة قوة عظمى، روسيا السوفياتية والاتحاد السوفياتي" مضيفاً أن شيوعيين أتوا إلى موسكو للتعبير عن تقديرهم للقائدين الشيوعيين السابقين ستالين وفلاديمير لينين.

ولد ستالين في جورجيا عام 1878 في الثامن عشر من كانون الأول-ديسمبر ولكنه غيّر تاريخ ولادته لـ21 كانون الأول-ديسمبر 1881. وفي العام 1922 أمسك ستالين بزمام السلطة في الحزب الشيوعي بعد لينين.

ويعتقد قسم من الروس، خصوصاً المتشددين، أن الفضل يعود لستالين بتحويل روسيا والاتحاد السوفياتي إلى قوة عظمى ودولة نووية، ويقولون إن النصر في الحرب العالمية الثانية التي يسمونها "الحرب الوطنية العظمى" لم يكن ليتحقق من دونه.

في المقابل، يلوم كثيرون من الروس وحول العالم البطش الذي تعامل به مع المعارضين ويقولون إنه قمع أي احتمال للتغيير. ويعتقد المؤرخون أن نحو 800 ألف شخص نفذت بهم أحكام الإعدام خلال فترة حكمه في الثلاثينيات.

وتوفي ملايين آخرون من العمل القاسي والمعاملة القاسية في نظام معسكرات سجون الغولاغ، والمجاعة في أوكرانيا وجنوب روسيا وترحيل الأقليات العرقية. وتوفي ستالين في 5 آذار-مارس 1953.