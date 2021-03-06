شاهد: الحزب الشيوعي الروسي يحيي الذكرى الـ68 لوفاة جوزيف ستالين

أحيا الشيوعيون في روسيا أمس الجمعة الذكرى الثامنة والستين على وفاة القائد والديكتاتور السوفياتي السابق، ووضعوا باقات من الزهور على ضريحه أمام جدار الكرملين. وقال قائد الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف إن المشي على خطى ستالين وغيره من الزعماء الشيوعيين وضع البلاد في طريق التقدم والإزدهار. ويعتر الحزب الشيوعي الروسي حالياً ثاني أكبر أحزاب روسيا الاتحادية...
No Comment المزيد من
شاهد: البابا فرنسيس يحظى باستقبال حار في العراق
شاهد: اشتباكات في السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة بتهمة الاغتصاب
شاهد: لبنانيون غاضبون يحرقون الإطارات ويغلقون الشوارع احتجاجاً على الفقر المدقع
شاهد: في كاليفورنيا "غرف الغضب".. الحل الأنسب أمام المتضررين نفسيا من فيروس كورونا
شاهد: تدمير أكثر من 1400 قطعة سلاح تعود إلى الجماعات المسلحة في اسبانيا
شاهد: ضريح الإمبراطور الروماني أغسطس يفتح أبوابه أمام الزوار بعد 14 عاما من الإغلاق
شاهد: عرض أخير للفلامنكو في الهواء الطلق بمدريد قبل إغلاق "فيلا روزا" نهائيا
شاهد: البطاريق تبحث عن "أصدقاء" في رحلة ميدانية جديدة
شاهد: التخفيف من وطأة كوفيد-19 بالعزف على البيانو في مستشفى في سلوفاكيا
شاهد: أضرار مادية واسعة يخلفها زلزال اليونان
شاهد: المتظاهرون في ميانمار يحرقون إطارات العجلات ويلصقون لافتات العسكريين على الأرض لوقف الشرطة
شاهد: المجموعة العسكرية في ميانمار تكثف حملة القمع ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية
شاهد: غرافيتي يحمل بصمات بانكسي على سور سجن ريدينغ في بريطانيا
شاهد: عرض فني خاص للتنويه بأزمة التعليم الناتجة عن جائحة كورونا
شاهد: جفافٌ يضربُ القنوات المائية في مدينة البندقية الإيطالية