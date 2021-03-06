شاهد: الحزب الشيوعي الروسي يحيي الذكرى الـ68 لوفاة جوزيف ستالين

أحيا الشيوعيون في روسيا أمس الجمعة الذكرى الثامنة والستين على وفاة القائد والديكتاتور السوفياتي السابق، ووضعوا باقات من الزهور على ضريحه أمام جدار الكرملين. وقال قائد الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف إن المشي على خطى ستالين وغيره من الزعماء الشيوعيين وضع البلاد في طريق التقدم والإزدهار. ويعتر الحزب الشيوعي الروسي حالياً ثاني أكبر أحزاب روسيا الاتحادية...