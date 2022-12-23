مفوض أوروبي يُشبه فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي بالمسلسلات التلفزيونية

قال باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن فضيحة فساد تهز البرلمان الأوروبي، وتضمنت العثور على حقائب مليئة بالنقود بحوزة مشتبه بهم، تشبه أحداثاً من المسلسل التلفزيوني (ناركوس) وهو من نوعية مسلسلات الجريمة.

وقال جينتيلوني في مقابلة مع إذاعة راي الإيطالية العامة "ما رأيناه كانت مشاهد أشبه بأعمال نتفليكس (من مسلسل) ناركوس"، ووصف ما يسمى بفضحية "قطر غيت" التي تتضمن فساد وغسيل أموال بأنها "مخزية" وتضر بسمعة مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "إننا بحاجة لاتخاذ رد فعل.. بحاجة لترك القضاء البلجيكي يقوم بعمله. بحاجة للرد ربما بقواعد أكثر فاعلية فيما يتعلق بالشفافية وخاصة في البرلمان الأوروبي".

ووجهت السلطات البلجيكية هذا الشهر اتهامات لأربعة مرتبطين بالبرلمان الأوروبي تتعلق بمزاعم بأن قطر أغدقت عليهم بالأموال والهدايا للتأثير على صنع القرار.

وتنفي قطر ارتكاب أي مخالفات.

والمشتبه بهم هم بيير أنطونيو بانزيري وهو اشتراكي إيطالي ونائب سابق في البرلمان الأوروبي، والنائبة اليونانية في الاتحاد الأوروبي إيفا كايلي، ومساعد بانزيري السابق الموظف بالاتحاد الأوروبي فرانشيسكو جيورجي، ونيكولو فيجا-تالامانكا وهو مدير منظمة غير حكومية إيطالية.

وفتش المحققون 19 منزلاً ومكاتب البرلمان الأوروبي في مداهمات في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر كانون الأول. وقال مصدر قريب من التحقيقات إن السلطات صادرت 1.5 مليون يورو (1.59 مليون دولار) خلال المداهمات.

وشمل ذلك 600 ألف يورو نقداً في منزل مشتبه به، ومئات الآلاف من اليورو في حقيبة في غرفة فندق ببروكسل، و150 ألف يورو في شقة تخص عضوا في البرلمان الأوروبي.

(الدولار = 0.9430 يورو)