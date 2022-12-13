البرلمان الأوروبي يقيل نائبة لرئيسته على خلفية فضيحة الفساد المرتبطة بقطر

أقال البرلمان الأوروبي اليوم، الثلاثاء، نائبة رئيسته، اليونانية الاشتراكية إيفا كايلي، بعد تصويت خصص لهذه القضية في ستراسبورغ الفرنسية. وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية 625 مقابل صوت واحد لإقالة كايلي وهي واحدة من ستة أشخاص أوقفوا خلال مداهمات نفذتها الشرطة البلجيكية في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع، قبل توجيه اتهامات لأربعة وإطلاق سراح اثنين.

وكان قادة مجموعات البرلمان الأوروبي اقترحوا رسمياً سابقاً اليوم، إقالة كايلي، المتهمة بقضايا فساد وغسل أموال بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية [EFE].

وأعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عن مقترح إقالة كايلي، وقوبلت بالتصفيق، خلال مناقشة طارئة أجريت صباح اليوم في ستراسبورغ الفرنسية، مقر البرلمان.

وكانت ميتسولا أعلنت منذ السبت أنها جرّدت مؤقتاً نائبتهاً اليونانية كايلي من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد على صلة بقطر.

وبعد انضمام المجموعة البرلمانية التي تنضم إليها كايلي، وهي الاشتراكيون الديمقراطيون، إلى مطلب إقالتها، دعت ميتسولا إلى اجتماع استثنائي صباح الثلاثاء لإجراء تصويت على أساس المادة 21 من اللوائح الداخلية.

في السياق، قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي المشتبه بها في قضايا فساد وغسل أموال إن موكلته نفت تلقي أموال من قطر.

كانت كايلي، وهي إحدى نواب رئيس البرلمان الأوروبي الأربعة عشر، من بين أربعة أشخاص اعتقلتهم السلطات البلجيكية ووجهت التهم إليهم خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب مزاعم بأن قطر أغدقت عليهم بالمال والهدايا للتأثير على صنع القرار.

وقال محامي كايلي في اليونان، ميكاليس ديميتراكوبولوس، لقناة أوبن تي.في "موقفها هو أنها بريئة، يمكنني أن أخبركم بذلك". وقال ديميتراكوبولوس "لا علاقة لها (كايلي) بالتمويل من قطر، لا شيء من ذلك صحيح نهائياً. هذا هو موقفها". وأضاف أن كايلي "لم تمارس أي نشاط تجاري في حياتها".

وجمدت اليونان يوم الإثنين أصول كايلي.

من جهتها، نفت قطر ارتكاب أي مخالفات.