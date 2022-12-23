تنظيم القاعدة ينشر مقطع فيديو يزعم أنه بصوت زعيمه أيمن الظواهري

ذكر موقع سايت الذي يرصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت يوم الجمعة أن تنظيم القاعدة نشر فيديو يزعم أنه بصوت زعيمه أيمن الظواهري الذي كان يُعتقد أنه قُتل في غارة أمريكية في أغسطس/ آب 2022.

والتسجيل غير مؤرخ، ولم يشر النص بوضوح إلى إطار زمني محدد لتوقيت تسجيله.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة جوّية في أفغانستان في أغسطس/ آب 2022.

وتولى أيمن الظواهري قيادة القاعدة في أعقاب مقتل أسامة بن لادن على أيدي قوات أمريكية في الثاني من مايو/ أيار 2011.