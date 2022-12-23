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أفغانستان

تنظيم القاعدة ينشر مقطع فيديو يزعم أنه بصوت زعيمه أيمن الظواهري

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
أيمن الظواهري في خوست، أفغانستان في 19 مارس 2004
أيمن الظواهري في خوست، أفغانستان في 19 مارس 2004   -   حقوق النشر  Mazhar Ali Khan/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ذكر موقع سايت الذي يرصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت يوم الجمعة أن تنظيم القاعدة نشر فيديو يزعم أنه بصوت زعيمه أيمن الظواهري الذي كان يُعتقد أنه قُتل في غارة أمريكية في أغسطس/ آب 2022.

والتسجيل غير مؤرخ، ولم يشر النص بوضوح إلى إطار زمني محدد لتوقيت تسجيله.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة جوّية في أفغانستان في أغسطس/ آب 2022.

وتولى أيمن الظواهري قيادة القاعدة في أعقاب مقتل أسامة بن لادن على أيدي قوات أمريكية في الثاني من مايو/ أيار 2011.

المصادر الإضافية • رويترز