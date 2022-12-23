السفير الروسي في واشنطن: علاقات أمريكا وموسكو في "عصر جليدي" وصدام بينهما احتمالية تتزايد

السفير الروسي في واشنطن: علاقات أمريكا وموسكو في "عصر جليدي" وصدام بينهما احتمالية تتزايدمحادثة
شبّه سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف يوم الجمعة وضع العلاقات بين البلدين بأنها في "عصر جليدي" وقال إن احتمالات حدوث صدام بين البلدين "مرتفعة"، وفقا لما نقلته عنه وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء.
ونقلت الوكالة عنه إنه من الصعب القول متى يمكن استئناف محادثات بشأن حوار استراتيجي بين الجانبين، لكنه أشار إلى أن المحادثات بشأن تبادل السجناء "فعالة" وستستمر.
وفي سياق متصل قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي يوم الجمعة إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع 2023 ردا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير، كما قد توقف المبيعات إلى البلدان التي تدعمهم.
وفي أول تصريحات تفصيلية بخصوص الرد الروسي على الحد الأقصى للسعر الذي قرره الغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قال نوفاك إن التخفيضات قد تصل إلى نحو 500-700 ألف برميل يوميا.
آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في شهره العاشر
الكرملين: إحراز تقدم كبير في نزع سلاح أوكرانيا
قال الكرملين يوم الجمعة إنه تم إحراز "تقدم كبير" نحو "نزع سلاح" أوكرانيا، وهو أحد الأهداف التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أطلق حربه على كييف قبل عشرة أشهر.
واستعرض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التقدم العسكري الروسي عندما سئل خلال إحاطة صحفية عن تصريحات بوتين الذي قال يوم الخميس إن قدرات أوكرانيا الدفاعية قريبة من الصفر.
ورد بيسكوف "يمكن القول إن هناك تقدما كبيرا نحو نزع السلاح".
وتضررت القدرات الدفاعية لأوكرانيا، أي الصناعات العسكرية، بشدة بسبب الضربات الصاروخية الروسية.
إلا أن الغرب يمد أوكرانيا بأسلحة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع بإمدادها بنظام دفاع جوي أمريكي من طراز باتريوت ووعد بمواصلة الدعم.
ووصف بوتين نظام باتريوت بأنه "قديم للغاية"، وقال إن روسيا ستتكيف معه.
وبعد تكبدها سلسلة من الهزائم ضمن ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، تبحث روسيا عن نصر ميداني في شرق أوكرانيا حيث تحاول قواتها السيطرة على مدينة باخموت الصغيرة منذ شهور.
وقال بوتين يوم الخميس إنه يريد إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، وإن هذا يتعين أن يحدث من خلال الوسائل الدبلوماسية. إلا أن الولايات المتحدة تقول إنه لم يظهر أي مؤشر على الإطلاق على استعداده للتفاوض.
وذكر بيسكوف أنه لا علم لدى روسيا بخطة سلام أوكرانية أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن كييف تستعد لطرحها في فبراير شباط.
وأضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتجاهل حتى الآن "حقائق" الوضع، في إشارة إلى إعلان روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها بشكل جزئي، وهي خطوة رفضتها كييف والغرب وأكدت أنها غير قانونية.
السفير الروسي في واشنطن: خطر الصدام بين أمريكا وروسيا "كبير"
ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن السفير الروسي إلى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف قال يوم الجمعة إن خطر وقوع صدام بين الولايات المتحدة وروسيا "كبير".
ونقلت تاس عنه قوله إن من الصعب القول متى ستستأنف محادثات بشأن حوار استراتيجي بين الجانبين لكنه أشار إلى أن المحادثات بشأن تبادل سجناء "فعالة" وستستمر.
زيلينسكي يعود إلى كييف
نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو يوم الجمعة يقول فيه إنه عاد إلى عمله في كييف بعد زيارته لواشنطن هذا الأسبوع.
وقال في الفيديو المنشور على قناته على تطبيق تيليجرام "أنا في مكتبي. نعمل من أجل النصر".
دبلوماسي روسي: يجب على مدربي حلف الأطلسي مغادرة أوكرانيا قبل بدء المحادثات
قال دبلوماسي روسي كبير يوم الجمعة إن المحادثات بشأن الضمانات الأمنية لروسيا لا يمكن أن تتم في ظل بقاء مدربين من حلف شمال الأطلسي و "مرتزقة" في أوكرانيا وبينما تتواصل إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف.
وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء المملوكة للدولة، قال ألكسندر دارتشيف رئيس إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية إن المحادثات ستكون سابقة لأوانها "إلى أن يتوقف تدفق الأسلحة والتمويل لنظام (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، وينسحب الجنود/المرتزقة/المدربون التابعون لأمريكا وحلف شمال الأطلسي".
وتشير روسيا عادة إلى المتطوعين الأجانب الذين يقاتلون مع الجيش الأوكراني على أنهم "مرتزقة".
وخلال الأسابيع الماضية أكد المسؤولون الروس بشكل متزايد على انفتاحهم على المحادثات بشأن أوكرانيا لكنهم استبعدوا أن يكون زيلينسكي مهتما بالتوصل إلى تسوية سلمية.
وفي تصريحاته، قال دارتشيف إن المحادثات يجب أن يسبقها "الاعتراف بالحقائق التي حددناها على الأرض"، في إشارة واضحة إلى سيطرة روسيا على أجزاء من شرق أوكرانيا وجنوبها.
نوفاك: روسيا قد تقلص إنتاج النفط ردا على سقف الأسعار
قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الجمعة إن غاز بلاده رخيص ولا يزال مطلوبا وإن قرارا بشأن مركز محتمل للغاز في تركيا سيتخذ في 2023.
وخلال مقابلة مع التلفزيون الروسي قال نوفاك إن من السابق لأوانه مناقشة نتائج تحقيق جار في الأضرار التي لحقت بخطي نورد ستريم لأنابيب الغاز في سبتمبر أيلول.
وأضاف نوفاك إن روسيا قد تقلص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في أوائل عام 2023، فيما ترد على فرض حدود قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعم تلك الحدود.
وأوضح نوفاك أن التخفيضات قد تتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميا، كاشفا لأول مرة تفاصيل عن الرد الروسي على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل وبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر كانون الأول. وجاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إنه سيصدر مرسوما خلال الأسبوع المقبل يفصل رد موسكو على سقف الأسعار.
وقال نوفاك إن المرسوم سيحظر مبيعات النفط والمنتجات النفطية للدول التي تنضم إلى سقف الأسعار والشركات التي تطالب بتطبيقه.
النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط توقعات انخفاض صادرات الخام الروسية من منطقة البلطيق خلال الشهر الجاري، مما يهدئ المخاوف من أن تؤدي عاصفة شتوية عاتية في الولايات المتحدة للقضاء على نمو الطلب على الوقود في موسم العطلات.
وبحلول الساعة 0148 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 88 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة، إلى 81.86 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 78.41 دولار للبرميل.
وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مقارنة بالشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفا لأسعار الخام الروسي، وذلك وفقا لمتعاملين وحسابات رويترز.
وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا "أسعار الخام أعلى إذ يركز المتعاملون في الطاقة على استجابة موسكو للحد الأقصى لأسعار النفط الروسي دون التركيز كثيرا على إلغاء آلاف الرحلات الجوية التي ستعطل السفر في العطلات".
وتقرر إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية في الولايات المتحدة على مدار يومين بسبب العاصفة الشتوية بالتزامن مع موسم السفر لقضاء العطلات الذي يتوقع البعض أن يكون الأكثر ازدحاما على الإطلاق.
وقد تؤدي العاصفة الثلجية لتغيير خطط أصحاب السيارات للسفر بها في عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، مما يحد من استهلاك البنزين.
ومع ذلك، قد يرتفع الطلب على زيت التدفئة إذ من المتوقع أن يتسبب الطقس القاسي في انقطاع التيار الكهربائي.
وقال مويا "ستؤدي العاصفة الثلجية إلى خيبة أمل الكثيرين من المسافرين، لكنها تظهر أننا نقترب من سلوكيات السفر العادية".
ويتجه برنت والخام الأمريكي لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية، بدعم من توقعات انتعاش الطلب على النفط في الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم.
ولكن زيادة إصابات كوفيد-19 في البر الرئيسي للصين والمخاوف حيال الرفع الجديد لأسعار الفائدة في العالم والركود الذي يحد من استهلاك الوقود كلها عوامل أدت لكبح مكاسب أسعار النفط.
وقال مويا "لا يزال التفاؤل قويا بأن إعادة الفتح (في الصين) ستستمر وتؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الطلب".
الكونغرس الأمريكي يمضي قدما في إقرار مشروعي قانونين ضد مجرمي الحرب والنخبة الروسية
يبدو أن مشروعي قانونين يمنحان وزارة العدل الأمريكية أدوات إضافية لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب ورجال الأعمال الروس المتمتعين بالنفوذ على وشك أن يصبحا قانونين، بعد مسعى في اللحظة الأخيرة من مجموعة مشرعين من الحزبين هذا الأسبوع.
ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس على مشروع قانون يوسع اختصاص وزارة العدل فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، بعد أن حصل على موافقة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء. وسينتقل الآن إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
مشروع القانون، الذي يُعرف باسم (قانون العدالة لضحايا جرائم الحرب)، يسمح لوزارة العدل بتوجيه تهم ارتكاب هذه الجرائم لأشخاص في الولايات المتحدة، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.
ويسمح القانون الحالي بالمقاضاة فقط عندما تحدث جريمة الحرب في الولايات المتحدة أو عندما يكون الضحية أو الجاني أمريكيا.
وقال ميكولا مورسكي، مدير الشؤون الحكومية في رازوم، وهي جماعة تأييد لأوكرانيا، "أعتقد أنها بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح".
وتابع "إننا نتخذ في الواقع خطوات ملموسة للتأكد من أننا نستخدم نظام العدالة لتعزيز قيمنا".
وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون آخر يسمح لوزارة العدل بنقل الأصول المصادرة من النخبة الروسية الثرية صاحبة النفوذ إلى أوكرانيا في بعض الحالات، وتم تمريره كتعديل لمشروع قانون التمويل السنوي للكونجرس. وينص على نقل هذه الأصول أولا إلى وزارة الخارجية التي توزعها الأموال بدورها كمساعدات خارجية.
ويتجه مشروع قانون التمويل بأكمله، الذي يتضمن 44.9 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا في زمن الحرب، الآن إلى مجلس النواب حيث من المتوقع تمريره ليصبح قانونا.
وروجت جماعات دعم أوكرانيا بشكل مكثف للقانونين. ويأتي المضي قدما في إقرارهما بعد يوم من خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالكونجرس وعبر فيه عن أمله في أن يواصل المشرعون الأمريكيون دعم كييف بتأييد من الحزبين.
نائب رئيس وزراء روسيا السابق يقول إنه بحاجة لعملية بعد إصابته في أوكرانيا
قال دميتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي السابق يوم الخميس إنه يحتاج للخضوع لعملية جراحية بعد إصابته في انفجار بمنطقة تحتلها روسيا في أوكرانيا، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات على مسؤولين موالين لموسكو.
وفي وقت سابق، قالت السلطات في جزء تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا إن مسؤولا محليا قتل يوم الخميس في هجوم بسيارة ملغومة.
وأصيب روغوزين، وهو أيضا الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية، يوم الأربعاء عندما أصابت قذائف أوكرانية الفندق الذي يقيم فيه في دونيتسك، وهي مدينة يسيطر عليها وكلاء لروسيا منذ عام 2014.
وقال روغوزين على تطبيق تيليجرام "أصبت بجروح. قطعة من المعدن أبعادها ثمانية وستة مليمترات دخلت فوق لوح الكتف الأيمن. يجب أن أخضع لعملية. أصيب أيضا عدد من الأشخاص كانوا قريبين مني".
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن أحد مساعدي روغوزين قوله إنه سيُنقل إلى موسكو بعدما قرر الأطباء المحليون أن العملية الجراحية محفوفة بالمخاطر.
وقال مسؤولون إن القذائف أصابت الفندق أمس الأربعاء قبل اجتماع لروغوزين، المعني بتقديم المشورة الأمنية في المنطقة. وذكرت تقارير إعلامية أوكرانية أن شخصين قتلا.
وفي خيرسون، ألقى مسؤولون بمسؤولية قتل المسؤول المحلي آندري شتيبا على "إرهابيين أوكرانيين".
ولم يصدر تعليق بعد من السلطات الأوكرانية على أي من الواقعتين.
ووصفت تقارير في وسائل إعلام أوكرانية شتيبا بأنه "من المحتلين" وبأنه تواطأ مع القوات الروسية.
وشتيبا هو الأحدث بين عدد من المسؤولين الذين عينتهم روسيا وقتلوا في ظروف غامضة.
وفي نوفمبر تشرين الثاني لقي كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة المحلية المعينة من روسيا في خيرسون حتفه في حادث سير بينما قُتل أو أُصيب مسؤولون آخرون عينتهم روسيا في انفجارات قنابل.
بلينكن يشكر تركيا لعملها على استمرار مبادرة حبوب البحر الأسود
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن وجه الشكر لأنقرة على جهودها لضمان استمرار مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة، وذلك في مكالمة هاتفية يوم الخميس مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.
وأضافت الوزارة أن الوزيرين شددا على أهمية وحدة حلف شمال الأطلسي في دعم الدفاع الأوكراني ضد الغزو الروسي، مضيفة أن بلينكن أعرب أيضا عن قلقه إزاء الوضع في سوريا.
وكالة: كوريا الشمالية تنفي تقريرا إعلاميا عن تقديمها ذخائر لروسيا
نفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية تقريرا إعلاميا ذكر أنها قدمت ذخائر لروسيا، قائلة إن صفقة من هذا القبيل "لم تحدث قط" بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان نقلته الوكالة الرسمية "التقرير الكاذب لوسائل الإعلام اليابانية بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) قدمت ذخائر لروسيا هو أبشع هراء ولا يستحق أي تعليق أو تفسير".