السفير الروسي في واشنطن: علاقات أمريكا وموسكو في "عصر جليدي" وصدام بينهما احتمالية تتزايد

شبّه سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف يوم الجمعة وضع العلاقات بين البلدين بأنها في "عصر جليدي" وقال إن احتمالات حدوث صدام بين البلدين "مرتفعة"، وفقا لما نقلته عنه وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة عنه إنه من الصعب القول متى يمكن استئناف محادثات بشأن حوار استراتيجي بين الجانبين، لكنه أشار إلى أن المحادثات بشأن تبادل السجناء "فعالة" وستستمر.

وفي سياق متصل قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي يوم الجمعة إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع 2023 ردا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير، كما قد توقف المبيعات إلى البلدان التي تدعمهم.

وفي أول تصريحات تفصيلية بخصوص الرد الروسي على الحد الأقصى للسعر الذي قرره الغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قال نوفاك إن التخفيضات قد تصل إلى نحو 500-700 ألف برميل يوميا.

آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في شهره العاشر