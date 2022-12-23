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فرنسا
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باريس.. قتيلان وأربعة جرحى اثنان حالتهما خطرة في إطلاق نار داخل مركز كردي وفي محيطه

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة الفرنسية يقفون بجانب سيارتهم في ساحة الوطن وسط باريس، 17 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة الفرنسية يقفون بجانب سيارتهم في ساحة الوطن وسط باريس، 17 أكتوبر 2020   -   حقوق النشر  AFP

لقي شخصان حتفهما بعد أن أصيبا الجمعة في إطلاق نار في مركز للجالية الكردية بالدائرة العاشرة في باريس وفق النيابة التي أكدت إصابة أربعة أشخاص بجروح اثنان منهم حالتهما خطرة.

وقالت النيابة العامة "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد" و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية". وأضافت أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما" يجري التحقق من هويته.

ومن ناحيتها، قالت رئيسة بلدية الدائرة العاشرة في باريس للصحفيين إن حادث إطلاق النار الذى وقع اليوم  كان في مركز كردي محلى.

وأوضحت رئيسة البلدية ألكسندرا كوردبرد أن "إطلاق النار وقع في مركز للجالية الكردية في شارع دونجان وكذلك في مطعم يواجه المركز الكردي ومحل لتصفيف الشعر".

وأوضحت مصادر أمنية أن عملية إطلاق النار حدثت في شارع دانغيين في الدائرة العاشرة وسط العاصمة. 

وقالت امرأة من متجر في مبنى مجاور لمكان الحادث، طلبت عدم كشف عن هويتها، لوكالة فرانس برس "سبع أو ثماني طلقات (سُمعت) في الشارع، إنه أمر مخيف، بقينا محبوسين في الداخل".

ومن ناحيتها، طالبت شرطة باريس في تغريدة لها على "تويتر" السكّان بالابتعاد عن المنطقة التي شهدت عملية إطلاق النار.

المصادر الإضافية • وكالات