مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي خلال إطلاق نار في نورث كارولاينا

قال مسؤولون إن خمسة أشخاص، بينهم شرطي في غير وقت الخدمة، قُتلوا بالرصاص في مدينة رالي من ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وإن الشرطة نفذت عملية مطاردة واسعة النطاق أغلقت خلالها جزءا من المدينة وألقت القبض على مشتبه به.

وقالت رئيسة البلدية ماري آن بالدوين في مؤتمر صحفي إن شخصين آخرين على الأقل، بينهم ضابط شرطة آخر، أصيبا ونقلا إلى المستشفى. وأضافت بالدوين قولها: "يجب أن نفعل المزيد. يجب أن نوقف هذا العنف الطائش في أمريكا"، مؤكدة أنّه "يوم حزين ومأسوي لمدينة رالي"، دون أن تقدم تفاصيل كثيرة عن حادث إطلاق النار.

وقالت شرطة رالي في وقت لاحق على تويتر: "تم اعتقال المشتبه به". وذكرت محطة (دبليو.تي.في.دي) التلفزيونية أنه من المعتقد أن المشتبه به مراهق أبيض يحمل مسدسا كبيرا. وقالت بالدوين إن العديد من وكالات إنفاذ القانون تشارك في التحقيق.

وكثيراً ما تشهد الولايات المتّحدة عمليات إطلاق نار وأعمال عنف أخرى مرتبطة بالأسلحة النارية، التي تعتبر قوانين حيازتها وحملها من الأكثر تساهلاً في العالم.

وقُتل في الولايات المتّحدة حوالى 49 ألف شخص بالرصاص في 2021 مقابل 45 ألفاً في 2020. وهاتان الحصيلتان هما الأعلى على الإطلاق في تاريخ البلاد. وتعني هذه البيانات أنّ أكثر من 130 شخصاً يموتون في الولايات المتّحدة يومياً بالرصاص، أكثر من نصفهم انتحاراً.