جهز الجيش الأوكراني في منطقة خاركيف سيارة سوفياتية الصنع ببرج مراقبة (لاقط)، إذ يساعده ذلك في تحديد الأهداف وإرسالها إلى المدفعية، في الحرب الجارية ضد القوات الروسية.

وركّب مقاتلون من كتيبة للدفاع البري مع متطوعين برجاً معدنياً يبلغ طوله 18 متراً، أقيم على متن سيارة سوفياتية الصنع من نوع "غاز فولغا"، وذلك بهدف تعديل ضربات المدفعية.

عند فتحه، يتطلب توقيف البرج عمودياً نحو 15 دقيقة. ويخطط الجنود في المستقبل لجعل عملية تجهيز اللاقط آلية. ويقول الجندي تاراس شيفشينكو إن تكلفة تثبيت البرج وتطويره بلغت حوالي خمسة آلاف دولار.

أما جهاز الكاميرا فيمكن من مدى رؤية تصل إلى خمسة كيلومترات، وزاوية الرؤية من ارتفاع 18 متراً، كافية للتصحيح بنحو كيلومترين أو ثلاثة من خط التماس.

رئيس تركمانستان غوربانغولي بردي محمدوف ورئيس روسيا السابق دميتري ميدفيديف في سيارة غاز فولغا السوفياتية Ekaterina Shtukina/Sputnik

وأضاف شيفشينكو قوله، إن مثل هذه الأداة لم تكن موجودة لدى الجيش الأوكراني، وإنه استلهم ورفاقه ابتكارهم من أدوات مراقبة متطورة في الولايات المتحدة الأمريكية.