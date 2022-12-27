شاهد: سيّارة سوفياتية قديمة تحدد الأهداف للمدفعية الأوكرانية

صنع الجيش الأوكراني برج مراقبة معدني متحرك على متن سيارة سوفياتية الصنع، إذ يساعده ذلك في تحديد أهداف القصف المدفعي في الحرب الجارية ضد القوات الروسية.

فقد ركّب مقاتلون من كتيبة للدفاع البري مع متطوعين برجاً معدنياً يبلغ طوله 18 مترا، أقيم على متن سيارة سوفياتية الصنع من نوع "غاز فولغا"، وذلك بهدف تعديل ضربات المدفعية.

وقد قام الجنود بتثبيت البرج المعدني يدوياً ولم يستغرق الأمر إلا 15 دقيقة. ويخطط الجنود في المستقبل لجعل عملية تجهيز اللاقط آلية. ويقول الجندي تاراس شيفشينكو إن تكلفة تثبيت البرج وتطويره بلغت حوالي خمسة آلاف دولار.

أما جهاز الكاميرا فيمكن من مدى رؤية تصل إلى خمسة كيلومترات، وزاوية الرؤية من ارتفاع 18 متراً، كافية للتصحيح بنحو كيلومترين أو ثلاثة من خط التماس.

رئيس تركمانستان غوربانغولي بردي محمدوف ورئيس روسيا السابق دميتري ميدفيديف في سيارة غاز فولغا السوفياتية Ekaterina Shtukina/Sputnik

وأضاف شيفشينكو قوله، إن مثل هذه الأداة لم تكن موجودة لدى الجيش الأوكراني، وإنه استلهم ورفاقه ابتكارهم من أدوات مراقبة متطورة في الولايات المتحدة الأمريكية.