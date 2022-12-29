فيديو: مظاهرة حاشدة للمثليين أمام الكنيست الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو الجديدة اليمينية الدينية

شارك الآلاف في مظاهرة خارج الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، يوم الخميس بينما تؤدي حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة اليمين الدستورية.

ولوحوا بأعلام المثلية والأعلام الإسرائيلية وشجبوا ما قالوا إنها حكومة عنصرية ومناهضة لمجتمع الميم.

قال إسرائيل شاراج، أحد المتظاهرين: "لقد جئت لأن هذه هي الساعات الأخيرة لإسرائيل كدولة ديمقراطية".

وعاد نتنياهو إلى منصبه على رأس الحكومة الأكثر تديناً وتطرفًا في تاريخ إسرائيل، متعهداً بتنفيذ سياسات يمكن أن تسبب اضطرابات محلية وإقليمية وتنفير أقرب حلفاء البلاد.

وقد أدت الحكومة الجديدة اليمين اليوم الخميس.

تعهدت حكومة نتنياهو الجديدة بإعطاء الأولوية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وتقديم إعانات ضخمة لحلفائه الأرثوذكس المتشددين، والضغط من أجل إصلاح شامل للنظام القضائي يمكن أن يعرض المؤسسات الديمقراطية في البلاد للخطر.

أثناء إلقاء خطابه الافتتاحي، لوح عدة آلاف من المتظاهرين بأعلام المثلية والإسرائيلية خارج البرلمان.

ونتنياهو هو أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، فقد شغل المنصب ثلاث سنوات في التسعينيات ثم من 2009 إلى 2021، وإن كان في بعض الأحيان يترأس حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات.

وأطيح به من منصبه العام الماضي بعد أربع انتخابات متعثرة من قبل ائتلاف من ثمانية أحزاب متحدين فقط في معارضتهم لحكمه أثناء محاكمته بتهمة الفساد.