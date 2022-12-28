بعد ما قال إنه سيتبع نهجها مستمدا من التوراة في عمله.. وزير المالية الإسرائيلي يتراجع

قال بتسلئيل سموتريتش المرشح لمنصب وزير المالية في إسرائيل يوم الأربعاء إنه سيسعى لتطبيق سياسة سوق حرة واسعة النطاق في محاولة واضحة لتهدئة المخاوف من تبنيه نهجا مستمدا من مبادئ التوراة اليهودية.

وكان سموتريتش، وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، قال سابقا إن استراتيجيته الاقتصادية ستزخر بمعتقدات من التوراة متوقعا أن يساعد ذلك البلاد على الازدهار.

لكن سموتريتش قدم رؤية مختلفة في مقال للرأي بصحيفة وول ستريت جورنال بعد أن لاحظ القلق في الخارج من توليه المنصب. ومن المقرر أن يتولى سموتريتش وزارة المالية عندما تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو اليمين في موعد قد يكون الخميس.

وكتب قائلا "سأسعى إلى تطبيق سياسة سوق حرة واسعة النطاق ... هذا يشمل إلغاء القيود الحكومية على الأسعار والواردات التي حدت من المنافسة وأبقت على ارتفاع أسعار المستهلكين بالإضافة إلى إصلاح القواعد التنظيمية وتخفيف القيود البيروقراطية على الشركات الصغيرة".

وقال سموتريتش إنه سيستلهم قوانين الحق في العمل الأمريكية وسيسعى لاتخاذ إجراءات مماثلة لتقليل سيطرة النقابات على قوة العمل في البلاد مشيرا إلى أن ذلك سوف يشمل حظر إضرابات موظفي القطاع العام في الخدمات الأساسية.