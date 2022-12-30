بايدن يوقع قانون الميزانية بقيمة 1700 مليار دولار

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، مشروع قانون ميزانية الإدارات الفدرالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1,7 تريليون دولار بما في ذلك مساعدات بقيمة 45 دولارًا لأوكرانيا.

ونشر بايدن، الذي يمضي إجازة في الجزر العذراء الأميركية، في تغريدة على تويتر صورة له وهو يوقع النص المتعلقة بتمويل عمل الدولة الفدرالية الأميركية - قوات الأمن والدبلوماسية والقوات المسلحة والسياسة الاقتصادية - حتى أيلول/سبتمبر 2023.

وقال إن القانون "سيُستثمر في البحث الطبي والأمن والرعاية الصحية للمحاربين القدامى" والمساعدة بعد الكوارث الطبيعية وبرامج مناهضة العنف ضد المرأة. وأضاف أنه يتضمن أيضًا "مساعدة أساسية لأوكرانيا".

وحصل النص على دعم عدد من الجمهوريين مما سمح بتبنيه بسهولة ومنح جو بايدن نجاحًا تشريعيًا مع اقتراب عامه الثاني في البيت الأبيض من نهايته وبات عليه التفكير في إمكانية ترشحه أو عدم ترشحه للرئاسة في 2024.

ويتضمن قانون المالية 45 مليار دولار من الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا من أجل محاربة الغزو الروسي.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زار واشنطن في كانون الأول/ديسمبر لطلب مزيد من المساعدات.

ويتضمن النص أيضا تعديلا لقانون يعود إلى القرن التاسع عشر، ينص على أن نائب الرئيس الأميركي لا يمكنه التدخل بشكل مباشر في المصادقة على نتائج الانتخابات.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب استغل غموض النص القديم ليشير إلى أن مايك بنس نائبه، كان بإمكانه منع وصول جو بايدن إلى السلطة بعد انتصار لم يرغب الجمهوري في الاعتراف به.