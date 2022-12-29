روسيا تمطر مدنا أوكرانية بأكثر من 120 صاروخا.. ومينسك تعلن سقوط صاروخ أوكراني في بيلاروس

روسيا تمطر مدنا أوكرانية بأكثر من 120 صاروخا.. ومينسك تعلن سقوط صاروخ أوكراني في بيلاروسمحادثة
جُرح ثلاثة أشخاص على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف إثر ضربات روسية جديدة الخميس، بحسب ما كشف رئيس البلدية فيتالي كليتشكو. وكتب كليتشكو على تلغرام "حتّى الساعة، جرح ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة في الرابعة عشرة. وكلّهم نقلوا إلى المستشفى".
وكتب المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش على فيسبوك أن أكثر من 100 صاروخ انطلقوا في عدة موجات، وأنه يمكن سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.
وكان الجيش الأوكراني قال أمس الأربعاء إن القوات الروسية كثفت هجماتها بقذائف المورتر والمدفعية على مدينة خيرسون التي تم تحريرها في الآونة الأخيرة في جنوب البلاد، بينما تواصل الضغط على طول الجبهات في الشرق.
واستمر القتال العنيف أيضا حول مدينة بخموت التي تسيطر عليها أوكرانيا، في مقاطعة دونيتسك شرقا، وإلى الشمال حول مدينتي سفاتوف وكريمينا في مقاطعة لوجانسك، تحاول القوات الأوكرانية اختراق خطوط الدفاع الروسية.
ولا يوجد حتى الآن أي احتمال لإجراء محادثات لإنهاء الحرب التي دخلت شهرها الحادي عشر. ويصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خطة سلام من 10 نقاط تحترم بموجبها روسيا وحدة أراضي أوكرانيا بالكامل وتسحب جميع قواتها.
أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا:
مينسك تستدعي سفير كييف لديها بعد إسقاطها صاروخًا أوكرانيًا
استدعت بيلاروس الخميس السفير الأوكراني في مينسك "للاحتجاج على إطلاق صاروخ" من طراز إس-300 "من أراضي أوكرانيا باتجاه أراضي بيلاروس"، عقب إعلان وزارة الدفاع البيلاروسية "إسقاطها" إياه في منطقة بريست (جنوب غرب).
وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان "طالب الجانب البيلاروسي بإجراء تحقيق فوري شامل في ملابسات إطلاق هذا الصاروخ وبمعاقبة المسؤولين وباتخاذ إجراءات شاملة لمنع حصول مثل هذه الحوادث في المستقبل والتي قد تكون لها عواقب وخيمة".
إسقاط مسيرة أوكرانية
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيّرة الخميس بالقرب من قاعدة إنجلز العسكرية الرئيسية الواقعة على بعد 500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية والتي استهدفها الإثنين هجوم بمسيّرة أودى بحياة ثلاثة أشخاص ونُسب إلى أوكرانيا.
وكتب حاكم المنطقة رومان بوسارجين على تلغرام أنه "تم تفعيل نظام دفاعي مضاد للطائرات على أراضي مقاطعة إنجلز. ودُمّر جسم مجهول (...) وما من تهديد لسلامة السكان".
وأوضح لاحقا أن هذا الجسم المجهول هو طائرة مسيّرة وقد تسببت شظاياها بإلحاق أضرار بسياج ومنزل وسيارة، من دون سقوط ضحايا.
وهذه إذن ثالث حادثة في خلال شهر تستهدف محيط قاعدة إنجلز الجوية الروسية المعروف أنها تضمّ قاذفات استراتيجية وأجهزة مصممة لضرب أهداف عالية الأهمية. وتأتي هذه الحادثة الجديدة في وقت كشفت أوكرانيا أن موسكو قصفت منشآتها للطاقة بضربات صاروخية "مكثّفة" الخميس.
سقوط صاروخ أوكراني في بيلاروس
سقط صاروخ أطلقته أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في بيلاروس الخميس، حسبما أعلنت سلطات هذه الجمهورية السوفياتية السابقة حليفة روسيا والتي تؤيّد هجومها ضدّ أوكرانيا.
وهذه أول حادثة من هذا النوع تبلّغ عنها مينسك منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أكثر من عشرة أشهر، بينما تمثّل بيلاروس قاعدة خلفية للقوات الروسية.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع بأنّ الصاروخ الذي أطلقه نظام دفاع جوي "إس-300" من "الأراضي الأوكرانية" سقط في الصباح على الأراضي البيلاروسية.
أوكرانيا تسقط 54 من أصل 69 صاروخًا روسيًا
أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 54 من أصل 69 صاروخا أطلقتها روسيا في وابل جديد من القصف صباح الخميس، بحسب ما أعلن الجيش الأوكراني.
وقال القائد الأعلى للجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني "بحسب معطيات أولية، أطلق 69 صاروخا في المجموع. وأسقط 54 صاروخ كروز تابعا للعدو". وكان المستشار الرئاسي ميخائيلو بودولياك قد أبلغ في فترة سابقة من اليوم عن إطلاق أكثر من 120 صاروخا.
روسيا تمطر أوكرانيا بأكثر من 120 صاروخا
استهدفت ضربات "مكثّفة" بأكثر من 120 صاروخا روسيا مدنا أوكرانية عدة، بما فيها العاصمة كييف صباح الخميس، وفق ما أفادت القوات المسلحة والرئاسة في أوكرانيا.
وكتب سلاح الجوّ على مواقع التواصل الاجتماعي "يهاجم العدوّ أوكرانيا على عدّة جبهات، مع صواريخ كروز تُطلق من طائرات وسفن".
وأوضح مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك على "تويتر" أن "أكثر من 120 صاروخا أطلق لتدمير البنى التحتية المدنية الأساسية وقتل مدنيين بأعداد كبيرة"، من دون تقديم حصيلة للضحايا المحتملين.
وحُرمت لفيف كبرى مدن الغرب الأوكراني، من الكهرباء الخميس بنسبة 90 %، إثر هذا القصف الجديد الذي استهدف منشآت للطاقة في عزّ الشتاء.
وقال رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي على "تلغرام" إن "90 % من المدينة من دون كهرباء... ولم تعد الترامات والحافلات تسير في المدينة وقد تنقطع إمدادات المياه".
زيلينسكي: إطلاق سراح أكثر من 1450 أسيرا أوكرانيا منذ الغزو الروسي
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب سنوي أمام البرلمان، عُقد خلف أبواب مغلقة يوم الأربعاء، إن أوكرانيا تمكنت من إطلاق سراح 1456 من أسراها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.
وأجرت كييف وموسكو سلسلة من عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر. وقال زيلينسكي إن إطلاق سراح أسرى الحرب يمثل أولوية.
ويُعتقد أن روسيا تحتجز الألوف من أسرى الحرب الأوكرانيين وإن كانت الأرقام الدقيقة غير معروفة.
لافروف يؤكد أن موسكو ستحقق أهدافها في أوكرانيا بـ"العناد والصبر"
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء عن "اقتناعه" بأن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا بـ"الصبر" و"العناد"، خصوصا الاعتراف بضم موسكو أربع مناطق أوكرانية.
وقال لافروف خلال مقابلة أجرتها معه "كانال بيرفي" التلفزيونية الروسية وبثّتها الأربعاء "أنا مقتنع بأننا بالعناد والصبر والتصميم سندافع عن أهدافنا النبيلة، تلك (الأهداف) الحيوية لشعبنا وبلدنا".
وشدد على أن هذه الأهداف ستتحقق "مع مواصلة الانفتاح على حوار عادل وعلى اتفاقات لضمان أمن متكافئ وغير قابل للتجزئة في أوروبا".
وعلى غرار ما فعل الكرملين في وقت سابق، ذكّر لافروف بأن استئناف الحوار مع كييف يمر بالضرورة باعتراف من جانب أوكرانيا بضم روسيا أربع مناطق أوكرانية هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون.
وأكد وزير الخارجية الروسي أن "جزءا لا يتجزّأ من هذه الشروط (لإيجاد حل دبلوماسي) هو انتماء هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية"، موضحا أنه يتعيّن "بالطبع" على موسكو السيطرة على أراضي هذه المناطق الأربع التي لم يبسط بعد الجيش الروسي سيطرته الكاملة عليها.
وشدّد لافروف على أن هذه المناطق "يجب أن تتحرّر من تهديد النازية التي عانى منها (سكانها) مدى سنوات طويلة"، مستعيدا الحجج التي أعلنها الكرملين لتبرير "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وأكد فيها على وجوب حماية المجموعات السكانية الناطقة بالروسية في أوكرانيا في مواجهة "نازيين" مفترضين يقبضون على السلطة في كييف.
في الخريف، تمكّن الجيش الأوكراني الذي تسلّم شحنات من الأسلحة الغربية من شنّ هجمات مضادة كبرى مكّنته من استعادة أراض، خصوصا مدينة خيرسون، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، ما شكّل نكسة كبرى لموسكو.
وقال لافروف "لا داعي للعجلة، على غرار ما قال الرئيس فلاديمير بوتين. نريد الانتهاء بأسرع وقت ممكن من هذه الحرب التي أعد لها الغرب وشُنّت علينا بواسطة أوكرانيا".
وزير الدفاع الفرنسي يعد من كييف بمزيد من الدعم العسكري
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأربعاء خلال زيارته الأولى إلى كييف، أنه يريد العمل على تلبية الاحتياجات العسكرية الأوكرانية "للأسابيع المقبلة".
وقال لوكورنو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف "طلب الرئيسان (فولوديمير) زيلينسكي و(إيمانويل) ماكرون... تقديم مقترحات لشهر كانون الثاني/يناير لإعادة تحديد جدول أعمال" مشترك بشأن الدعم العسكري الفرنسي.
وأضاف أنه أجرى نقاشات مع نظيره الأوكراني حول "الوضع التكتيكي والاستراتيجي" على الأرض و"احتياجات الجيش الأوكراني للأسابيع المقبلة".
كما التقى لوكورنو الرئيس الأوكراني خلال اجتماع عمل ظهر الأربعاء.
وأوردت الرئاسة الأوكرانية في بيان أن "فولوديمير زيلينسكي أبلغ لوكورنو بالوضع في الجبهة والاحتياجات الدفاعية العاجلة" للجيش الأوكراني.
كما ناقشا "إجراءات عملية أخرى لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا بدعم من فرنسا".
وأشار الوزير الفرنسي أمام الصحافيين إلى "صندوق جديد بقيمة 200 مليون يورو" يسمح لأوكرانيا بشراء معدات مباشرة من الصناعيين الفرنسيين، بحسب أولوياتها في التصدي للجيش الروسي.
جمع مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا نُظم في باريس في منتصف كانون الأول/ديسمبر، أكثر من مليار يورو من التبرعات لمساعدة السكان خصوصا.
زيلينسكي: بقي عدد قليل من المدنيين في باخموت الأوكرانية
قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن "قلة من المدنيين" لا يزالون يعيشون في بلدة باخموت، جبهة القتال الساخنة في شرق أوكرانيا.
واوضح زيلينسكي على فيسبوك "في العام الماضي، كان يعيش فيها 70 ألف شخص، والآن، لم يبق سوى قلة من المدنيين" في المدينة، دون أن يحدد عددهم.
تحاول القوات الروسية والقوات شبه العسكرية التابعة لمجموعة فاغنر منذ الصيف الاستيلاء على باخموت، دون جدوى، ما ادى إلى تسجيل خسائر فادحة في كلا الجانبين ودمار كبير.
واضاف زيلينسكي "لا يوجد مكان (في المدينة) لم تلطخه الدماء. لا تمر ساعة بدون دوي المدفعية الرهيب" مرفقاً منشوره بعدة صور تظهر مدى الضرر الذي أُلحق بالمدينة.
لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس لدى زيارتهم باخموت في مناسبات عدة خلال الأسابيع الأخيرة، هذه الظروف المعيشية الصعبة للغاية مع حرمان المدينة من المياه والكهرباء.
قام فولوديمير زيلينسكي بزيارة المدينة في 20 كانون الأول/ديسمبر عشية زيارة تاريخية لواشنطن في الولايات المتحدة، حيث اصطحب العلم الأوكراني الذي أعطاه إياه الجنود على الجبهة.