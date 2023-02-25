رئيس بيلاروس يزور الصين في الأيام المقبلة

يتوجه رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو إلى الصين الثلاثاء في زيارة رسمية، على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت.

وقال المتحدث باسم الخارجية هوا شونيينغ إنه "بدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، يقوم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو بزيارة الصين من 28 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس".

ولوكاشنكو حليف قريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤيد للغزو الروسي لأوكرانيا. وتعتمد بلاده على روسيا ماليا وسياسيا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن الوزير كين غانغ أبلغ نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك خلال مكالمة هاتفية الجمعة بعزم بكين على العمل مع بيلاروس على ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة.

وأعلن شي جينبينغ ولوكاشنكو في أيلول/سبتمبر الماضي عن شراكة إستراتيجية بين البلدين خلال لقاء في سمرقند في أوزبكستان.