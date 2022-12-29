روسيا تمطر مدنا أوكرانية بأكثر من 120 صاروخا.. ومينسك تعلن سقوط صاروخ أوكراني في بيلاروس

جُرح ثلاثة أشخاص على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف إثر ضربات روسية جديدة الخميس، بحسب ما كشف رئيس البلدية فيتالي كليتشكو. وكتب كليتشكو على تلغرام "حتّى الساعة، جرح ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة في الرابعة عشرة. وكلّهم نقلوا إلى المستشفى".

وكتب المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش على فيسبوك أن أكثر من 100 صاروخ انطلقوا في عدة موجات، وأنه يمكن سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.

وكان الجيش الأوكراني قال أمس الأربعاء إن القوات الروسية كثفت هجماتها بقذائف المورتر والمدفعية على مدينة خيرسون التي تم تحريرها في الآونة الأخيرة في جنوب البلاد، بينما تواصل الضغط على طول الجبهات في الشرق.

واستمر القتال العنيف أيضا حول مدينة بخموت التي تسيطر عليها أوكرانيا، في مقاطعة دونيتسك شرقا، وإلى الشمال حول مدينتي سفاتوف وكريمينا في مقاطعة لوجانسك، تحاول القوات الأوكرانية اختراق خطوط الدفاع الروسية.

ولا يوجد حتى الآن أي احتمال لإجراء محادثات لإنهاء الحرب التي دخلت شهرها الحادي عشر. ويصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خطة سلام من 10 نقاط تحترم بموجبها روسيا وحدة أراضي أوكرانيا بالكامل وتسحب جميع قواتها.

أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا: