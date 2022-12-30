مقتل عشرة من عمال حقل نفطي في شرق سوريا جراء اعتداء على حافلاتهم

قتل عشرة من عمال حقل نفطي في شرق سوريا وأصيب اثنان آخران جراء "اعتداء" استهدف ثلاث حافلات كانت تقلهم، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الجمعة.

وأفادت الوكالة عن "استشهاد عشرة عمال وإصابة اثنين آخرين جراء اعتداء إرهابي استهدف ثلاث حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور".

ولم تحدّد وكالة سانا طبيعة الاعتداء أو الجهة التي تقف خلفه. إلا أن المرصد السوري لحقوق الانسان اتهم "خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذ الهجوم" قرب الحقل النفطي الواقع في ريف دير الزور الغربي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الهجوم بدأ بتفجير عبوات ناسفة لدى مرور الحافلات، قبل أن يبادر عناصر التنظيم الى إطلاق الرصاص عليها".

ويشنّ التنظيم بين الحين والآخر هجمات تستهدف قواعد وآليات عسكرية في منطقة البادية السورية المترامية الأطراف، الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، وهي المنطقة التي انكفأ اليها مقاتلو التنظيم منذ إعلان إسقاط خلافته في آذار/مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.

ومع تكرار هجمات التنظيم على القوات الحكومية، تشهد البادية بين الحين والآخر اشتباكات تتخللها أحياناً غارات روسية دعماً للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم وتحركاته.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً متشعب الأطراف، تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.